Украинцев предупредили о резком росте цен на хлеб: хлебопеки объяснили причину

Только в январе цену на хлеб планируют поднять на 10% / УНИАН, коллаж Главред

В Украине в ближайшее время ожидается резкий рост стоимости хлеба. Предприятия вынуждены дорого платить за газ для производства, и поэтому несут убытки.

При этом Меморандум по стабилизации цен на газ сейчас не работает. Об этом заявил генеральный директор объединения предприятий хлебопекарной промышленности "Укрхлебпром" Александр Васильченко, пишут "Украинские Новости".

"Меморандум от 31 декабря 2021 года, подписанный представителями хлебопекарных и мукомольных ассоциаций, пока не работает, поскольку вопрос обеспечения хлебопекарных и мукомольных предприятий газом по льготной цене находится на стадии согласования", – отметил он.

По его словам, по состоянию на вторник, 11 января, еще нет реального решения о поставках предприятиям газа по льготной цене.

При этом за год стоимость газа для предприятий выросла в 10 раз. Сейчас предприятия заключают договоры, согласно которым должны платить за газ от 47 до 58 тысяч гривен с НДС за 1 тысячу кубометров. Он подчеркнул, что предприятия таким образом несут убытки.

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"Как промежуточное решение – достигнута договоренность, прежде всего с крупными торговыми сетями, о повышении цен на массовые виды хлеба в январе – на 10%. Если льготная цена на газ для хлебопекарных предприятий не станет реальностью – следует ожидать дальнейшего резкого роста цен на хлеб и хлебобулочные изделия", – заявил Васильченко.

Подорожание газа ударило по хлебопекарной отрасли

Стремительный рост цен на газ вынуждает производителей хлебобулочных изделий ставить вопрос о подорожании своей продукции. Как заявил ранее президент Всеукраинской ассоциации пекарей Юрий Дученко, подорожание газа поставило на грань выживания перерабатывающую и пищевую отрасли. Он спрогнозировал, что хлеб может подорожать на 30%.

По его словам, крупные сети магазинов не позволяют сделать экономически обоснованное повышение цен на определенный процент.

Ранее эксперты прогнозировали, что в Украине продолжит дорожать хлеб – стоимость продукта будет увеличиваться примерно на 1,5% в месяц.

Как рассказал президент ОО Украинская организация защиты потребителей услуг Олег Титамир, Украина импортирует из Европы около 30% от общего объема потребления газа и украинские промышленные предприятия вынуждены покупать газ по европейским ценам. При этом для предприятий пищевой промышленности, которые продают продукцию на внутреннем рынке, космические европейские цены на голубое топливо являются неподъемными. Наиболее страдают от дороговизны энергоносителей предприятия хлебопекарной отрасли.

Кабмин установил предельную наценку на хлеб

Украинское правительство ввело предельный уровень торговой надбавки на хлеб и батон. До окончания карантина розничные торговцы не могут устанавливать наценку выше, чем 10%, говорится в постановлении Правительства от 30 декабря 2021 г. № 1432.

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