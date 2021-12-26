Хлеб по 50 гривен за буханку: украинцам назвали сроки максимального подорожания

Основной причиной нехватки зерна в Украине стали большие объемы его экспорта, подчеркнул Иван Томич.
Украинцам стоит готовиться к новому взлету цен на хлебобулочные изделия, заявил глава Союза украинского селянства Иван Томич.
По его прогнозу, хлебобулочные изделия в Украине в первой половине 2022 года подорожают на 35 процентов. Свой прогноз он озвучил в эфире GolosTV.
Эксперт подчеркнул, что определяющим фактором при формировании цен на хлебобулочные изделия является наличие муки для выпечки.
"На сегодня ситуация плохая: качественной пшеницы, а, соответственно, муки второго-третьего класса у нас будет дефицит", – считает эксперт.
Он обратил внимание на то, что основной причиной нехватки зерна в Украине стали большие объемы его экспорта.
Глава Союза украинского селянства пояснил, что это связано с вывозом украинского урожая на эксперт.
"То есть, подход такой: вывозили – зарабатываем, а потом будем ввозить – и будем зарабатывать. Что скажут те миллионы украинцев, если хлеб будет 50 гривен? Этот хлеб, наш, обычный, украинский. Проблема в том, что вовремя не использовали инструменты – Аграрный фонд, Госрезерв, интервенции", – добавил Томич.
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Ранее эксперты прогнозировали, что в Украине продолжит дорожать хлеб - стоимость продукта будет увеличиваться примерно на 1,5% в месяц. Также в стране вырастут цены на сахар. Подорожает также подсолнечное масло и куриные яйца.
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