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Хлеб по 50 гривен за буханку: украинцам назвали сроки максимального подорожания

26 декабря 2021, 16:47
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Основной причиной нехватки зерна в Украине стали большие объемы его экспорта, подчеркнул Иван Томич.

Хлеб
В Украине прогнозируют рост цен на хлеб / УНИАН

Украинцам стоит готовиться к новому взлету цен на хлебобулочные изделия, заявил глава Союза украинского селянства Иван Томич.

По его прогнозу, хлебобулочные изделия в Украине в первой половине 2022 года подорожают на 35 процентов. Свой прогноз он озвучил в эфире GolosTV.

Эксперт подчеркнул, что определяющим фактором при формировании цен на хлебобулочные изделия является наличие муки для выпечки.

"На сегодня ситуация плохая: качественной пшеницы, а, соответственно, муки второго-третьего класса у нас будет дефицит", – считает эксперт.

Он обратил внимание на то, что основной причиной нехватки зерна в Украине стали большие объемы его экспорта.

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Глава Союза украинского селянства пояснил, что это связано с вывозом украинского урожая на эксперт.

"То есть, подход такой: вывозили – зарабатываем, а потом будем ввозить – и будем зарабатывать. Что скажут те миллионы украинцев, если хлеб будет 50 гривен? Этот хлеб, наш, обычный, украинский. Проблема в том, что вовремя не использовали инструменты – Аграрный фонд, Госрезерв, интервенции", – добавил Томич.

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Ранее эксперты прогнозировали, что в Украине продолжит дорожать хлеб - стоимость продукта будет увеличиваться примерно на 1,5% в месяц. Также в стране вырастут цены на сахар. Подорожает также подсолнечное масло и куриные яйца.

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