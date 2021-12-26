Дикие цены на хлеб и прочие продукты: эксперты рассказали, как высокая цена на газ ударит по кошелькам украинцев

Эксперты рассказали, как высокая цена на газ ударит по кошелькам украинцев / УНИАН

На Украинской энергетической бирже цена на газ повысилась еще сильнее и составляла около 73 гривен за кубический метр.

23 декабря на аукционе на Украинской энергетической бирже газ немного подешевел ‒ "Нафтогаз Трейдинг" выставил ресурс по 57201 гривен за тысячу кубометров, сообщает портал "Страна".

Сразу несколько профильных ассоциаций украинского бизнеса заявили о возможном коллапсе в важных отраслях. К примеру, производители хлебо-булочных изделий прогнозируют дефицит хлеба уже в январе нынешнего года, а стоимость буханки может подняться до 40 гривен. Всеукраинская ассоциация пекарей заявила, что хлеб в следующем году может подорожать до 40 гривен за буханку. Среди причин, помимо дорогого газа, крайне высокие цены на сырье для хлеба. И это несмотря на то, что в нынешнем году Украина собрала рекордный урожай зерна. Но говорят эксперты, лишь 40% пшеницы можно использовать для производства хлеба. Причем продовольственное зерно активно продается за границу. Поэтому может возникнуть дефицит, и, не исключено, что муку придется импортировать.

Как считает эксперт и руководитель Экономического дискуссионного клуба Олег Пендзин, рекордные ценники на газ ударят практически по всем производителям еды.

"Нас ожидает не только рост цен, но еще и сокращение ассортимента и ухудшение качества продукции. Ведь в условиях низкого платежеспособного спроса производители, чтобы окончательно не растерять покупателей, будут "экспериментировать" с рецептурой — вместо масла добавлять пальмовый жир, шоколад разбавлять соей", — подытожил он.

Реклама

Читайте такжеРезкий скачок цен: Шмыгаль заговорил о социальной наценке на хлеб

Напомним, ранее сообщал Главред, в Украине за год цена пшеничного хлеба из муки высшего сорта взлетела на 21,7%. Сейчас хлеб можно купить от 31,57 грн за 1 кг. Как отмечают эксперты, до конца года хлеб в Украине подорожает еще на 5-10%.

Читайте также: