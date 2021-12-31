Заоблачного подорожания не будет: Кабмин установил предельную наценку на хлеб

Хлеб не "взлетит" в цене / ua.depositphotos.com

Украинское правительство ввело предельный уровень торговой надбавки на хлеб и батон.

Это значит, что до окончания карантина розничные торговцы не могут устанавливать наценку выше, чем 10%, говорится в постановлении правительства от 30 декабря 2021 г. № 1432.

"Установить на период действия карантина предельный уровень торговой надбавки в размере не более 10 процентов от оптово-отпускной цены на хлеб ржано-пшеничный и батон с учетом рекламных, маркетинговых, логистических услуг, услуг по подготовке, обработке, упаковке, иных услуг, связанных с реализацией конечному потребителю", - сказано в документе.

Также в перечень товаров с существенной социальной значимостью попало подсолнечное масло.

Напомним, по прогнозам экспертов, учитывая цены на муку и энергоносители, хлеб может подорожать в ближайшее время не менее, чем на 30%. Несмотря на то, что в 2021 году Украина собрала рекордный урожай зерна за последние 30 лет — 32 млн тонн, мукомолы и хлебопеки отмечают: для внутренних потребностей страны запасов может не хватить, а потому украинцы могут столкнуться с проблемой нехватки пшеницы.

Также ранее эксперты прогнозировали, что в Украине продолжит дорожать хлеб - стоимость продукта будет увеличиваться примерно на 1,5% в месяц. Также в стране вырастут цены на сахар. Подорожает также подсолнечное масло и куриные яйца.

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