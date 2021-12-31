Хлеб рекордно подорожает: украинцы узнали, как новый урожай повлияет на цены

/ УНИАН

По прогнозам экспертов, учитывая цены на муку и энергоносители, хлеб может подорожать в ближайшее время не менее, чем на 30%.

Несмотря на то, что в 2021 году Украина собрала рекордный урожай зерна за последние 30 лет — 32 млн тонн, мукомолы и хлебопеки отмечают: для внутренних потребностей страны запасов может не хватить, а потому украинцы могут столкнуться с проблемой нехватки пшеницы, говорится в программе Спецкор.

Отмечается, что на стоимость хлеба будут влиять энергоносители, цены на которые выросли по сравнению с прошлым годом почти в десять раз. В 2020 году тысяча кубометров газа для производителей стоила 7 тыс. грн, сегодня же цена составляет около 75 тыс. грн.

В Министерстве аграрной политики и продовольствия кризиса не предвидят. По их подсчетам 19 млн тонн пшеницы — продовольственные, 11 млн из которых уже экспортировано. В итоге Украина имеет еще 8 млн тонн, 4 млн из которых пойдут на внутреннее потребление. Итак, зерна хватит и для своих нужд, и для продажи, заверили в профильном Министерстве.

Вместе с тем, качество хлеба для украинцев может ухудшиться. По утверждению мукомолов, значительную часть продовольственной пшеницы вывезли. Несмотря на рекордные объемы урожая, качество пшеницы не самое лучшее. Зерно первого и второго класса, из которого выпекают хлебобулочные изделия, уродилось мало. В случае дефицита продовольственной пшеницы придется добавлять фуражную, что плохо повлияет на качество хлеба.

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"Общее количество продовольственной пшеницы составляет 42-45 %, а 55 % — это фуражная пшеница. С учетом климатических условий, которые были в этом году, количество пшеницы первого и второго класса составляет чуть более 20 %", — отмечает Родион Рыбчинский, Директор ассоциации мукомолов Украины.

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Ранее эксперты прогнозировали, что в Украине продолжит дорожать хлеб - стоимость продукта будет увеличиваться примерно на 1,5% в месяц. Также в стране вырастут цены на сахар. Подорожает также подсолнечное масло и куриные яйца.

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