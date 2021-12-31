УкрРус
  1. Главная
  3. Деньги

Хлеб рекордно подорожает: украинцы узнали, как новый урожай повлияет на цены

31 декабря 2021, 14:35

Для внутренних потребностей страны запасов зерна может не хватить.

хлеб
/ УНИАН

По прогнозам экспертов, учитывая цены на муку и энергоносители, хлеб может подорожать в ближайшее время не менее, чем на 30%.

Несмотря на то, что в 2021 году Украина собрала рекордный урожай зерна за последние 30 лет — 32 млн тонн, мукомолы и хлебопеки отмечают: для внутренних потребностей страны запасов может не хватить, а потому украинцы могут столкнуться с проблемой нехватки пшеницы, говорится в программе Спецкор.

Отмечается, что на стоимость хлеба будут влиять энергоносители, цены на которые выросли по сравнению с прошлым годом почти в десять раз. В 2020 году тысяча кубометров газа для производителей стоила 7 тыс. грн, сегодня же цена составляет около 75 тыс. грн.

В Министерстве аграрной политики и продовольствия кризиса не предвидят. По их подсчетам 19 млн тонн пшеницы — продовольственные, 11 млн из которых уже экспортировано. В итоге Украина имеет еще 8 млн тонн, 4 млн из которых пойдут на внутреннее потребление. Итак, зерна хватит и для своих нужд, и для продажи, заверили в профильном Министерстве.

Вместе с тем, качество хлеба для украинцев может ухудшиться. По утверждению мукомолов, значительную часть продовольственной пшеницы вывезли. Несмотря на рекордные объемы урожая, качество пшеницы не самое лучшее. Зерно первого и второго класса, из которого выпекают хлебобулочные изделия, уродилось мало. В случае дефицита продовольственной пшеницы придется добавлять фуражную, что плохо повлияет на качество хлеба.

Реклама

"Общее количество продовольственной пшеницы составляет 42-45 %, а 55 % — это фуражная пшеница. С учетом климатических условий, которые были в этом году, количество пшеницы первого и второго класса составляет чуть более 20 %", — отмечает Родион Рыбчинский, Директор ассоциации мукомолов Украины.

Читайте такжеХлеб рекордно подорожает: украинцев предупредили о взлете цен

Ранее эксперты прогнозировали, что в Украине продолжит дорожать хлеб - стоимость продукта будет увеличиваться примерно на 1,5% в месяц. Также в стране вырастут цены на сахар. Подорожает также подсолнечное масло и куриные яйца.

Читайте такжеХлеб по 50 гривен за буханку: украинцам назвали сроки максимального подорожания

Читайте еще:

viber
хлеб цены на продукты
Сейчас вы просматриваете новость «Хлеб рекордно подорожает: украинцы узнали, как новый урожай повлияет на цены». Другие экономические новости читайте в разделе «Деньги». Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Реклама
Популярное
Будут ковать деньги и пробивать стены: Таро прогноз для Близнецов на 2022 годБудут ковать деньги и пробивать стены: Таро прогноз для Близнецов на 2022 год "Новая почта" вводит новые тарифы и услуги с 1 января: что изменится"Новая почта" вводит новые тарифы и услуги с 1 января: что изменится Как и чем чистить кухонную вытяжку в домашних условияхКак и чем чистить кухонную вытяжку в домашних условиях Православный календарь 2022: важные даты, посты и поминальные дниПравославный календарь 2022: важные даты, посты и поминальные дни Астролог назвал лучшие дни в январе-2022 для проведения ритуалов на удачуАстролог назвал лучшие дни в январе-2022 для проведения ритуалов на удачу
14:36

В "Слуге народа" говорят о возможном переименовании – пресс-секретарь партии такие планы отрицает

14:35

Хлеб рекордно подорожает: украинцы узнали, как новый урожай повлияет на ценыВидео

14:32

Новый год 2022 уже наступил: кто первым встретил год ТиграВидео

14:06

"Это было щемящее чувство": Вакарчук рассказал о возвращении на Голос країни и новогодних планахВидео

14:02

Удивительно вкусная кутья на Рождество 2022: всего один ингредиент сделает блюдо неповторимымВидео

Реклама
14:02

С Новым годом 2022 – открытки, картинки и душевные поздравления

13:54

"Тысяча Зеленского": украинцев предупредили о блокировании платежей и назвали причинуВидео

13:53

"Празднуйте, мы прикроем!" Воины ВСУ, защищающие Украину на Донбассе, поздравили с праздниками

13:12

Жена Дмитрия Комарова сделала ему неожиданный, но желанный новогодний сюрприз

13:08

В РФ ответили, может ли война на Донбассе завершиться в ближайшее время

13:00

Что меняется с 1 января в Украине: повышение минималки и пенсии, кассовые аппараты для ФЛП

13:00

Гороскоп на завтра, 1 января 2022: Тельцам – любовный треугольник, Девам – знаки судьбы, Козерогам – удачаВидео

12:57

"Хома-плут и триумф Оли": рецензия на семейную комедию "Звезды по обмену"Видео

12:56

От авто до домашних животных: что украинцы хотят получить на Новый год – опрос

12:44

От аномального тепла до мощного мороза: погода в январе устроит сюрприз украинцамВидео

12:27

Ольга Сумская показала, как и с кем отмечала Новый год 25 лет назад

12:21

Под Киевом из-за гололеда разбились десятки автомобилейВидео

12:19

Саакашвили рассказал о внебрачной дочери: появилось фото ребенка и имя материВидео

12:04

Приметы на 1 января: что нельзя делать в первый день Нового года 2022 и как не попасть в бедуВидео

11:52

Зеленский обратится к украинцам: когда и где смотреть новогоднее выступление

Реклама
11:42

Каким будет новогодний Вечерний Квартал: музыкальные сюрпризы, стриптиз и костюм елки

11:23

Украину может накрыть волна Омикрона в феврале 2022 года – СНБОВидео

11:12

Гулять стоит осторожно: в Киеве заметили волка и лисуВидео

11:12

Социальные протесты и рост тарифов: какие вызовы ждут власти в 2022 годумнение

11:00

Российско-украинская безнадега: почему Киев и Москва не договорятся в 2022 году

10:57

Цены рекордно взлетели: в Украине резко подорожали огурцы и помидорыВидео

10:57

Новоиспеченный отец Роман Сасанчин рассказал, как себя чувствуют жена и ребенок после родовВидео

10:47

Лунный гороскоп на неделю 3-9 января: Овнам – исполнение желаний, Скорпионам – деньги, Водолеям – сказочный сюрпризВидео

10:41

Javelin и мощные гаубицы: Эстония вооружит Украину для защиты от агрессии РФВидео

10:34

В Мелитополе подросток поскользнулся и наткнулся на забор из-за гололедаФотоВидео

10:25

Новый год 2022: все самое важное – от рецептов до поздравлений

10:20

Самая вкусная селедка под шубой на Новый год 2022: всего один ингредиент сделает салат божественнымВидео

10:12

Атака с воздуха или полномасштабное вторжение: в США описали сценарии агрессии РФ против УкраиныВидео

10:12

Юрий Горбунов показал редкие кадры Осадчей с ее старшим сыном от первого брака

09:36

У Байдена заговорили о новой помощи Украине для защиты от РФ и назвали условиеВидео

09:27

Почему не нужно выбрасывать жидкость от консервированного горошка и как ее использоватьВидео

09:21

Россия собирается построить новый военный полигон в оккупированном Крыму

09:07

Гороскоп на январь 2022: на Стрельца упадут с неба деньги, а Рака ждут удары судьбыВидео

08:44

Мать с сыном погибли в Словакии: детали страшного ДТП с заробитчанами

08:39

Самые удачные новогодние прически 2022 по знакам зодиакаФото

Реклама
08:29

Как будет работать транспорт в Киеве на Новый год 2022 - метро, автобусы, фуникулер

08:28

Всего один секретный ингредиент сделает салат Оливье самым вкуснымВидео

08:25

С наступающим Новым годом 2022 – картинки и поздравления в прозе и стихах

08:11

Ракеты, танки и САУ: РФ наращивает войска на границе с УкраинойВидео

08:05

Гороскоп на сегодня, 31 декабря 2021: Ракам – знаки судьбы, Львам – враги, Козерогам – вещие сныВидео

07:40

В Кремле озвучили свою версию разговора Путина с БайденомВидео

07:10

Что смотреть на Новый год 2022: подборка фильмов для просмотра семьей и с друзьямиВидео

06:51

Кремль нашел идеального заложника, и это не Украинамнение

06:36

Вместо снега и мороза в Украину пришли дожди и оттепель: какой будет погода в Украине в Новый годВидео

06:06

Достаток, много романтики и новоселье: Таро прогноз для Львов на 2022 годВидео

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
©2002-2021, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Мы используем cookies
Принять