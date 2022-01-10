Буханка хлеба за 50 гривен: эксперт предупредил о бунтах украинцев

Украинцев предупредили о росте цен на хлеб / Фото: УНИАН

Украина импортирует из Европы около 30% от общего объема потребления газа, поэтому цены коррелируют с ценами на европейских хабах, рассказал президент ОО Украинская организация защиты потребителей услуг Олег Титамир.

В интервью Фактам он пояснил, что украинские промышленные предприятия вынуждены покупать газ по европейским ценам. При этом для предприятий пищевой промышленности, продающих продукцию на внутреннем рынке, космические европейские цены на голубое топливо являются неподъемными.

Эксперт говорит, что наиболее страдают от дороговизны энергоносителей предприятия хлебопекарной отрасли.

Не последнюю роль играет то, что кроме космической цены на газ 80% зерновых идут на экспорт, а цены на оставшееся для внутреннего рынка сырье приближаются к мировым.

Глава организации по защите потребителей предупредил, что существенное возрастание себестоимости хлебопекарной продукции приводит к тому, что многие предприятия работают "в ноль", а некоторые — с убыточными показателями.

Реклама

"В то же время, многие хлебозаводы не могут поднять цены на продукцию, поскольку они зафиксированы контрактами с ритэйлерами. Да и при нынешней покупательской способности населения, вряд ли кто-то будет покупать хлеб по цене 40−50 грн за буханку, тогда, скорее всего будет, катастрофическое сокращение продаж", - спрогнозировал он.

Титамир добавил, что если государство срочно не вмешается в ситуацию, все эти факторы могут привести к перебоям в производстве хлеба и его дефициту на прилавках магазинов и супермаркетов, а также — к закрытию хлебозаводов: "При этом хлеб является продуктом № 1 в потребительской корзине, и его дефицит чреват возрастанием социального напряжения и массовыми протестами".

Читайте такжеХлеб по 50 гривен за буханку: украинцам назвали сроки максимального подорожания

Ранее эксперты прогнозировали, что в Украине продолжит дорожать хлеб - стоимость продукта будет увеличиваться примерно на 1,5% в месяц. Также в стране вырастут цены на сахар. Подорожает также подсолнечное масло и куриные яйца.

Читайте такжеЦена за буханку взлетит до 40 гривен: украинцам грозит рекордная стоимость хлеба

Читайте еще: