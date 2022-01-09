В Украине снизили цены на газ: кому повезло и какая новая стоимость

В Украине снизили цены на газ / Reuters

В Украине принято решение о снижении цен на газ для производителей социально важных продуктов.

Ряд предприятий, которые производят социально значимую продукцию, получили доступ к дешевому отечественному газу, сообщает пресс-служба Минагрополитики.

Кому светит дешевый газ

В список попали 6803 предприятий.

Среди них – предприятия мукомольной, хлебопекарной, молочной промышленности, предприятия по изготовлению масла, а также предприятия птицеводческой отрасли, производящие яйца и мясо кур.

Эти предприятия получили возможность покупать для своих производственных нужд природный газ украинского добычи.

Реклама

Полный список предприятий доступен по этой ссылке.

Новая цена на газ

Для этих предприятий максимальная наценка на этот газ не должна превышать 25%.

"Этот приказ позволит производителям не останавливать производство и не повышать цены на социально важные продукты", - уточнили в Минагрополитики.

Читайте такжеЦифры в платежках взлетели на 500 гривен: в Украине рекордно подорожала доставка газа

Ранее Кабинет министров ввел предельный уровень надбавки к цене природного газа собственной добычи, который поставляется производителям социальных продуктов.

Максимальная надбавка до 30 апреля 2022 года составит 24%.

Читайте еще: