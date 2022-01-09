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В Украине снизили цены на газ: кому повезло и какая новая стоимость

9 января 2022, 17:57
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Кабмин дал доступ к природному газу украинского добычи.

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В Украине снизили цены на газ / Reuters

В Украине принято решение о снижении цен на газ для производителей социально важных продуктов.

Ряд предприятий, которые производят социально значимую продукцию, получили доступ к дешевому отечественному газу, сообщает пресс-служба Минагрополитики.

Кому светит дешевый газ

В список попали 6803 предприятий.

Среди них – предприятия мукомольной, хлебопекарной, молочной промышленности, предприятия по изготовлению масла, а также предприятия птицеводческой отрасли, производящие яйца и мясо кур.

Эти предприятия получили возможность покупать для своих производственных нужд природный газ украинского добычи.

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Полный список предприятий доступен по этой ссылке.

Новая цена на газ

Для этих предприятий максимальная наценка на этот газ не должна превышать 25%.

"Этот приказ позволит производителям не останавливать производство и не повышать цены на социально важные продукты", - уточнили в Минагрополитики.

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Ранее Кабинет министров ввел предельный уровень надбавки к цене природного газа собственной добычи, который поставляется производителям социальных продуктов.

Максимальная надбавка до 30 апреля 2022 года составит 24%.

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