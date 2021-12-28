"На грани закрытия": украинские хлебозаводы предупреждают о перебоях с поставками хлеба

Украинские хлебозаводы предупреждают о перебоях с поставками хлеба / telegraf.com.ua, УНИАН

Украинские хлебозаводы уходят в убыток и предупреждают о возможном закрытии заводов по производству хлеба и хлебобулочных изделий, а также о возможных перебоях с поставками.

Как рассказал президент Всеукраинской Ассоциации пекарей Юрий Дученко в комментарии Depo, с начала текущего года на 40% выросли цены на муку, в 2 раза подорожала и электроэнергия, вырос прожиточный минимум. Все это приводит к необратимой убыточности работы хлебопекарных предприятий.

По его словам, "в ближайшее время, бесспорно, спровоцирует перебои в производстве, в снабжении хлебом, неизбежно спровоцирует социальное напряжение в обществе".

"Предприятия находятся сейчас на грани выживания. Цена на газ выросла в 10 раз и продолжает расти. Данная ситуация является угрожающей для всей отрасли и грозит возможными закрытиями заводов уже в первом квартале 2022 года", — прогнозирует замдиректора компании "Сумская поляница" Константин Шушара.

Читайте такжеХлеб по 50 гривен за буханку: украинцам назвали сроки максимального подорожанияПомимо потери большого количества рабочих мест, социального напряжения, снижения покупательской способности населения, закрытие хлебопекарских предприятий также приведет к тому, что бюджетные учреждения — школы, больницы, детские сады, воинские части и так далее, останутся без поставок хлеба, а местные бюджеты в кризисное время — без подоходного налога от предприятий хлебной отрасли.

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Ранее эксперты прогнозировали, что в Украине продолжит дорожать хлеб - стоимость продукта будет увеличиваться примерно на 1,5% в месяц. Также в стране вырастут цены на сахар. Подорожает также подсолнечное масло и куриные яйца.

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