Что будет с украинской экономикой до конца года: МВФ озвучил прогноз

Международный валютный фонд (МВФ) обнародовал долгосрочный прогноз для украинской экономики.

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Показатели роста экономики Украины к концу 2023 года улучшатся на 2% - МВФ / коллаж Главред, фото ua.depositphotos.com

Аналитики Международного валютного фонда (МВФ) обнародовали новый прогноз о состоянии украинской экономики. Такая информация содержится в октябрьском "Обзоре мировой экономики" (WEO).

Эксперты считают, что показатели роста экономики нашей страны к концу 2023 года улучшатся на 2%. Кроме того, в 2024 году, по данным МВФ, ВВП Украины вырастет до 3,2%, то бишь стабильность в национальной экономике в условиях продолжающейся полномасштабной войны будет сохраняться.

Также ожидается, что индекс потребительских цен в Украине по итогам года окажется на отметке в 17,7% (тогда как в прошлом году показатель составил 20,2%). А в 2024 году уровень упадет сразу до 13%.

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Что касается мировой экономики, то в МВФ считают, что в 2023 году она будет расти на уровне 3%, а вот в 2024 году снизится, но незначительно — до 2,9%.

Напомним, ранее банкир Тарас Лесовой рассказывал, что в сентябре – начале октября вполне возможно существенное событие на рынке – возврат к единому курсу валют. Это может существенно повлиять на курс валют.

Также раньше в Минфине дали прогноз на 2024 год. Так, курс валют в 2024 году может резко вырасти. По словам министра финансов Сергея Марченко, в правительстве предусматривают на следующий год курс 41,4 грн за доллар.

Эксперт Алексей Кущ рассказал, что будет с курсом валют после войны - ждать ли резкого падения гривны. Курс доллара может повлиять на завершение войны, а также ситуация с восстановлением экономики страны. На сегодня давать прогнозы по поводу вероятного курса доллара после окончания войны - это из разряда футурологии.

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