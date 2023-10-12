УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Деньги

Что будет с украинской экономикой до конца года: МВФ озвучил прогноз

Дмитрий Видоменко
12 октября 2023, 08:36 обновлено 12 октября, 08:38
Международный валютный фонд (МВФ) обнародовал долгосрочный прогноз для украинской экономики.
МВФ, экономика Украины
Показатели роста экономики Украины к концу 2023 года улучшатся на 2% - МВФ / коллаж Главред, фото ua.depositphotos.com

Аналитики Международного валютного фонда (МВФ) обнародовали новый прогноз о состоянии украинской экономики. Такая информация содержится в октябрьском "Обзоре мировой экономики" (WEO).

Эксперты считают, что показатели роста экономики нашей страны к концу 2023 года улучшатся на 2%. Кроме того, в 2024 году, по данным МВФ, ВВП Украины вырастет до 3,2%, то бишь стабильность в национальной экономике в условиях продолжающейся полномасштабной войны будет сохраняться.

Также ожидается, что индекс потребительских цен в Украине по итогам года окажется на отметке в 17,7% (тогда как в прошлом году показатель составил 20,2%). А в 2024 году уровень упадет сразу до 13%.

видео дня

Что касается мировой экономики, то в МВФ считают, что в 2023 году она будет расти на уровне 3%, а вот в 2024 году снизится, но незначительно — до 2,9%.

Напомним, ранее банкир Тарас Лесовой рассказывал, что в сентябре – начале октября вполне возможно существенное событие на рынке – возврат к единому курсу валют. Это может существенно повлиять на курс валют.

Также раньше в Минфине дали прогноз на 2024 год. Так, курс валют в 2024 году может резко вырасти. По словам министра финансов Сергея Марченко, в правительстве предусматривают на следующий год курс 41,4 грн за доллар.

Эксперт Алексей Кущ рассказал, что будет с курсом валют после войны - ждать ли резкого падения гривны. Курс доллара может повлиять на завершение войны, а также ситуация с восстановлением экономики страны. На сегодня давать прогнозы по поводу вероятного курса доллара после окончания войны - это из разряда футурологии.

Вас может заинтересовать:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.
экономика МВФ новости Украины
Реклама

Главное за день

У ВСУ есть все, чтобы продолжать контрнаступление зимой — Умеров

У ВСУ есть все, чтобы продолжать контрнаступление зимой — Умеров

08:25 Украина
РФ атаковала Украину дронами: уничтожены 28 "шахедов", есть попадания

РФ атаковала Украину дронами: уничтожены 28 "шахедов", есть попадания

07:34 Украина
США могут объединить в один пакет финансирование для Украины, Израиля и Тайваня - NBC News

США могут объединить в один пакет финансирование для Украины, Израиля и Тайваня - NBC News

06:46 Мир
Все главные новости

Последние новости

08:40

Почему украинцы не могут быть на стороне мясников ХАМАС

08:36

Что будет с украинской экономикой до конца года: МВФ озвучил прогноз

08:25

У ВСУ есть все, чтобы продолжать контрнаступление зимой — Умеров

08:16

Гороскоп на завтра 13 октября 2023: Стрельцу - ссора с другом, Козерогу - борьба с начальником

08:15

Солнечное и лунное затмения в октябре: каким знакам ждать счастья, каким – неприятностейВидео

Война в Израиле отвлечет Запад от Украины, если затянется более чем на 2 месяца - ЗагороднийВойна в Израиле отвлечет Запад от Украины, если затянется более чем на 2 месяца - Загородний
08:14

Мать путиниста Пригожина выбрала оставаться под обстрелами в Израиле, лишь бы не возвращаться в Россию

08:14

ПриватБанк блокирует переводы и закрывает счета: кто может попасть под "раздачу"

07:34

РФ атаковала Украину дронами: уничтожены 28 "шахедов", есть попадания

07:04

Какой праздник завтра 13 октября: день в мировой и украинской истории, церкви

Реклама
06:55

Только самые сообразительные увидят сову за 10 секунд: оптическая иллюзия на внимательность

06:46

США могут объединить в один пакет финансирование для Украины, Израиля и Тайваня - NBC News

06:35

Как сказать на украинском "входить во вкус": Авраменко назвал благозвучные аналогиВидео

06:10

Четвертая мировая и первая ядерная война набирает оборотымнение

04:47

"Бавовна" будет: в ГУР назвали "жирные" цели для БПЛА и ракет в Крыму

04:28

"Ежемесячно по 70 тысяч": Рустамзаде рассказал о масштабной мобилизации в РФ

03:45

Эксперт оценил, может ли война в Израиле ускорить финал войны в Украине

03:15

"Украина не сможет выйти к Крыму до весны": аналитик сказал, что нужно изменитьВидео

02:55

Украинская дзюдоистка в манящем мини заинтриговала кольцом на безымянном пальце

02:32

Для чего люди собирают мухоморы: чем полезен и опасен этот гриб

02:05

"Соглашение с дьяволом": эксперт предупредил о новом тренде по помощи Украине

Реклама
01:34

Кому выгодно противостояние на Ближнем Востоке: ответ эксперта

01:00

Стройная и горячая Кристина Агилера поразила новым ярким образом

00:04

Есть пострадавшие, начался пожар: россияне ударили по домам в Харькове

11 октября, среда
23:58

Лишь умник с острым зрением найдет цифры: захватывающая оптическая иллюзия

23:44

Дениск Казанский. Предательницу Монтян собрались выдать УкраинеВидеоблоги

23:44

Зеленский собирается посетить Израиль - СМИ

23:40

Некоролевское высочество: как Меган Маркл выглядит на случайных фото

23:26

"Бабье лето" будет коротким: синоптик назвала дату, когда в Украину вернется холодина

23:26

"Бендеровцы в окна стреляли": Повалий слетела с катушек, рассказывая о своей маме

23:09

Испытываю теплые чувства: сын звезды "Каменских" набил тату серийных убийц на теле

22:47

У Бритни Спирс проблемы с законом - певицу вызвали в суд

22:34

CNN: Пентагон "обеспокоен" запасами 155 мм снарядов на фоне двух войн

22:10

Россияне хотели взять Авдеевку, но попали в смертельную ловушку: Свитан - о ситуации на фронте

21:54

В городах Украины могут массово отключать газ: в "Нафтогазе" объяснили ситуацию

21:32

"Да я и так красавица": NK показала в подробностях лицо без макияжа

21:06

Жена Уилла Смита ошеломила фанатов заявлением, что семь лет назад ушла от него

21:06

"В Конгрессе США начинаются торги": Украина может получить меньше помощи - экспрет

20:43

Россияне наступают и пытаются окончательно захватить Луганскую область - ВСУ

20:42

Кацурину и Дантеса застукали за поцелуями и в ЗАГСе

20:40

Пентагон: контрнаступление ВСУ имеет прогресс, об ATACMS сейчас не говорим

Реклама
20:22

Астролог рассказала, какой год станет самым критическим для Украины

20:18

В "Нафтогазе" рассказали, хватит ли в Украине газа на отопительный сезон-2023

20:13

Джинсами, кожей и даже фольгой: как заточить одноразовый станок для бритья

19:39

Будут заморозки, а местами потепление: где температура воздуха повысится до +22

19:27

В ГУР пояснили, чем отличаются русские обстрелы-2022 от обстрелов-2023

19:10

Российского певца Диму Билана экстренно госпитализировали

19:10

Что делал Зеленский в Румынии и о чем договорилсямнение

18:56

Patriot и боевая авиация: раскрыты мощные результаты "Рамштайн-16"

18:37

"Войну раскачали с 2014 года": Путин выдал абсурдное заявление о вторжении в Украину

18:32

64% украинцев против выборов во время войны: результаты опроса

Новости Украины
Новости КиеваНовости ХарьковаНовости МариуполяНовости НиколаеваНовости ОдессыТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеКурс валют
Гороскоп
Гороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлЗнаки зодиакаГороскоп на завтраГороскоп таро
Лайфхаки
Сад и огородВсе о салеУборкаСтиркаКомнатные растения
Персоны
Алексей Арестович новостиМарк Фейгин новостиОлег Жданов новостиКирилл Буданов новостиВалерий Залужный новостиРоман Свитан новостиВладимир ЗеленскийВладимир Путин новости
Война с Россией
Контрнаступление ВСУВойна России и УкраиныБавовна в РоссииТретья мировая войнаЯдерное оружиеДеоккупация КрымаБитва за БахмутРаспад России
Мода и красота
Модные ошибкиЖенские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМода 2023
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения, кум
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзии
Праздники
Календарь 2023Православный календарь 2023С днем рождения подруге
Синоптик
Прогноз погодыМагнитная буря
Рецепты
ЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десерты
©2002-2023, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять