50 гривен и выше: в МВФ пугают курсом доллара в Украине на ближайшие годы

Курс доллара в ближайшие годы будет расти и превысит 50 гривен - так считают аналитики Международного валютного фонда.

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В МВФ считают, что курс гривны может начать заметно падать уже в конце нынешнего года / коллаж Главред, фото УНИАН

После того, как с 3 октября нынешнего года Нацбанк Украины отменил фиксированные курсы доллара и евро, валюта может существенно подорожать. Такие опасение могут возникнуть после изучения нового экономического прогноза World Economic Outlook Международного валютного фонда.

В МВФ считают, что курс гривны может начать заметно падать уже в конце нынешнего года.

По данным аналитиков, прогноз на среднегодовой курс гривны к доллару будет таков:

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в 2023 году — 37,5 грн/доллар;

в 2024 году — 41,4 грн/доллар;

в 2025 году — 46,0 грн/доллар;

в 2026 году — 48,9 грн/доллар;

в 2027 году — 51,3 грн/доллар;

в 2028 году — 53,9 грн/доллар.

Но, как говорят украинские эксперты, как правило, в последние годы прогнозы МВФ не совпадали с реальным курсом в Украине. Но в данном случае прогноз Фонда на 2024 год (41,4 грн/$) совпадает с тем, что Кабмин заложило в проект государственного бюджета на следующий год.

Напомним, ранее банкир Тарас Лесовой рассказывал, что в сентябре – начале октября вполне возможно существенное событие на рынке – возврат к единому курсу валют. Это может существенно повлиять на курс валют.

Также раньше в Минфине дали прогноз на 2024 год. Так, курс валют в 2024 году может резко вырасти. По словам министра финансов Сергея Марченко, в правительстве предусматривают на следующий год курс 41,4 грн за доллар.

Эксперт Алексей Кущ рассказал, что будет с курсом валют после войны - ждать ли резкого падения гривны. Курс доллара может повлиять на завершение войны, а также ситуация с восстановлением экономики страны. На сегодня давать прогнозы по поводу вероятного курса доллара после окончания войны - это из разряда футурологии.

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