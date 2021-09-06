Эксперт объяснил украинцам, чем опасна накопительная пенсионная система / УНИАН

Государство не может гарантировать, что при накопительной пенсионной системе средства украинцев в частных пенсионных фондах останутся в целости и сохранности. Об этом сообщает портал Голос со ссылкой на мнение эксперта по социальным вопросам Андрея Павловского.

"Государство не должно заставлять людей нести деньги в частные пенсионные фонды и страховые компании, ведь оно не дают 100% гарантии сохранения этих средств. Даже представители международных финансовых организаций предостерегают украинскую власть о том, что для успешного запуска накопительной системы необходим рост ВВП на 7−8% и существенное увеличение доходов населения. Если этого нет, то есть риск, что накопительная система может превратиться в большую финансовую пирамиду", — заявил он.

Павловский привел пример Венгрии, где остатки денег из пенсионных фондов пришлось возвращать в солидарную пенсионную систему.

"Правительству необходимо делать осторожные шаги в сторону внедрения накопительной системы. Однако еще раз подчеркну — она должна быть добровольной", — подытожил эксперт.

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Напомним, ранее в Раде рассказали, что в 2021 году украинских пенсионеров ждет индексация пенсий, а также новые доплаты для отдельных категорий пожилых людей.

Двум категориям украинцев-пенсионеров в перспективе повысят ежемесячные выплаты до 30 тысяч гривен. В профильном комитете Верховной Рады поддержали законопроекты №№4555 и 4555-1.

5 февраля Верховная Рада поддержала во втором чтении законопроект №3623, в соответствии с которым в Украине запускается полноценная работа электронных трудовых книжек. Закон упрощает доступ к информации о трудовом стаже, а это означает, что пенсии будут начисляться автоматически.

9 февраля премьер-министр Денис Шмыгаль анонсировал запуск накопительной пенсионной системы в Украине уже в этом году. По его словам, это обеспечение достойной пенсии и инвестиция в экономику.

Экономист и финансовый аналитик Алексей Кущ заявил, что считает такую идею несворевременной. По его мнению, накопительную систему нужно вводить на этапе начала экономического роста, а не в разгар кризиса в экономике.