Не менее 5200 гривен: 600 тысяч украинцев ждет повышение пенсии

Средний размер повышения составил почти 600 гривен, поэтому теперь средняя пенсия в Украине — 5200 гривен.

Пенсии / УНИАН

Пенсии в Украине вновь повысят украинцам. Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что повышение выплат для продолжающих работать пенсионеров коснется около 600 тысяч украинцев.

"В апреле будет произведен автоматический перерасчет пенсий для работающих пенсионеров, с учетом увеличенного трудового стажа. Такое повышение коснется около 600 тысяч украинцев. Дополнительные доплаты по возрасту, введение которых в свое время инициировал президент Украины Владимир Зеленский, также остаются в силе", — сказал Шмыгаль.

По словам Шмыгаля, граждане пенсионного возраста нуждаются в особой поддержке во время войны. Поэтому власти удалось найти ресурсы, проиндексировать пенсии, продлить доплаты, предоставить субсидии и льготы.

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"Несмотря на сложную экономическую ситуацию, правительство провело уже вторую индексацию пенсионных выплат во время полномасштабной войны. По состоянию на сегодняшний день все пенсии за март полностью выплачены", — говорится в заявлении.

Как выросли пенсии в марте 2023

По словам Шмыгаля, в марте пенсии выросли почти на 20%.

Индексация затронула 10,5 миллиона украинских пенсионеров.

Средний размер повышения составил почти 600 гривен, поэтому теперь средняя пенсия в Украине — 5200 гривен.

Также было произведено повышение выплат военным пенсионерам и ликвидаторам аварии на ЧАЭС. Средний размер повышения для этих категорий пенсионеров составил более тысячи гривен.

Пенсии в Украине

Ранее представители Пенсионного фонда рассказали, что после достижения пенсионного возраста пенсия украинцам назначается даже в том случае, если люди были вынуждены покинуть Украину из-за российско-украинской войны.

Во время недавней индексации (с 1 марта нынешнего года) пенсий для некоторых категорий украинцев повышение состоялось чисто символическое – в районе 100 грн. В то время как в среднем повышение составило 587,41 грн.

По данным специалистов, минимальную прибавку к пенсии в размере 100 гривен получили около 900 тысяч украинцев.

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