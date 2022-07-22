Осенью добавят по 300 грн: кто из пенсионеров может расчитывать на прибавку

Принятые вовремя меры, говорят в Минсоцполитики, позволили с 1 июля увеличить средний размер пенсий для украинцев до показателя в 4 437 гривен.
С октября нынешнего года украинские пенсионеры, которые пересекли возрастной порог в 70 лет, получат от государства доплату в размере 300 гривен. Об этом сообщает портал Телеграф со ссылкой на заявление недавно ушедшей с поста министра социальной политики Украины Марины Лазебной.
Чиновница сообщила, что во время пандемии и военного положения власти страны протестировали на практике, как эффективно дополнять страховые пенсионные выплаты доплатами и пособиями ‒ для того, чтобы выйти на базовый пенсионный доход. Его хотят внедрить в будущем году.
Принятые меры, говорит Лазебная, позволили с 1 июля увеличить средний размер пенсий в стране до 4 437 гривен (на 600 гривен больше, чем в 2021 году).
Чиновница также рассказала, что вырос и средний размер пенсий для военных пенсионеров. С 1 июля 2022 года выплаты для этой категории украинцев выросли до 8 900 гривен (это на 3 000 гривен больше, чем в 2012 году).
Получат возрастные доплаты и пенсионеры, которые пересекли возрастной порог в 65 лет. К примеру, согласно планам Минсоцполитики, в будущем году они получат доплату к своим пенсиям в размере 200 гривен.
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Напомним, ранее представители ПФУ рассказали, что после достижения пенсионного возраста пенсия украинцам назначается даже в том случае, если люди были вынуждены покинуть Украину из-за российско-украинской войны.
Немногим позднее министр социальной политики Марина Лазебная заявила ‒до конца военного положение в Украине автоматически продлят выплату всех пособий ‒ и социальных пособий, и субсидий.
Как говорит чиновница, в это время в Украине соцпомощь в разных размерах получают примерно 6 миллионов человек. Еще около 11 миллионов человек, согласно данным Пенсионного фонда, получают пенсии.
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