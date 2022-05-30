Украинские беженцы не смогут получить пенсии: кого это коснется

Некоторые пенсионеры, которые выехали за границу, могут остаться без выплат / УНИАН

Пенсионеры из Украины, которые стали беженцами и выехали за границу из-за российского вторжения, не смогут получить пенсию, если у них истек срок действия карты для социальных выплат. Однако деньги будут накапливаться, пенсионные выплаты можно будет получить после возвращения в Украину.

Такое разъяснение дали в Пенсионном фонде Украины, сообщается на Facebook-странице ПФУ.

Так, пенсионерка, которая находится за рубежом, обратилась к представителям фонда для решения вопроса.

"Закончился срок действия карты. Получить новую не могу, нахожусь за пределами Украины. Но есть действующая карта Монобанка. Можно ли перечислять пенсию на эту карту? Все реквизиты есть", - написала женщина.

Она получила ответ от Пенсионного фонда о том, что это сделать невозможно.

"Деньги будут накапливаться на вашем счете. Вы сможете их получить по возвращении" , - отметили в ПФУ.

Как сообщал Главред, ранее в Пенсионном фонде рассказали, как правильно оформлять пенсии беженцам за границей.

В частности, пенсия по возрасту может назначаться автоматически, если в реестре застрахованных лиц есть сведения о стаже, приобретенном до 2004 года. Если стажа в РЗЛ недостаточно, то пенсия будет назначена по заявлению, которое можно подать через веб-портал электронных услуг Пенсионного фонда Украины.

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