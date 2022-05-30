УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Деньги

Украинские беженцы не смогут получить пенсии: кого это коснется

30 мая 2022, 08:41

Снять деньги не смогут те украинские пенсионеры, у которых закончился срок действия карты для соцвыплат. Средства можно получить после возвращения в Украину.

Деньги, пенсия
Некоторые пенсионеры, которые выехали за границу, могут остаться без выплат / УНИАН

Пенсионеры из Украины, которые стали беженцами и выехали за границу из-за российского вторжения, не смогут получить пенсию, если у них истек срок действия карты для социальных выплат. Однако деньги будут накапливаться, пенсионные выплаты можно будет получить после возвращения в Украину.

Такое разъяснение дали в Пенсионном фонде Украины, сообщается на Facebook-странице ПФУ.

Так, пенсионерка, которая находится за рубежом, обратилась к представителям фонда для решения вопроса.

"Закончился срок действия карты. Получить новую не могу, нахожусь за пределами Украины. Но есть действующая карта Монобанка. Можно ли перечислять пенсию на эту карту? Все реквизиты есть", - написала женщина.

Она получила ответ от Пенсионного фонда о том, что это сделать невозможно.

"Деньги будут накапливаться на вашем счете. Вы сможете их получить по возвращении" , - отметили в ПФУ.

Как сообщал Главред, ранее в Пенсионном фонде рассказали, как правильно оформлять пенсии беженцам за границей.

В частности, пенсия по возрасту может назначаться автоматически, если в реестре застрахованных лиц есть сведения о стаже, приобретенном до 2004 года. Если стажа в РЗЛ недостаточно, то пенсия будет назначена по заявлению, которое можно подать через веб-портал электронных услуг Пенсионного фонда Украины.

Другие новости:

война в Украине пенсия пенсионеры Пенсионный фонд
Реклама
Поддержите Главред

Последние новости

08:41

Украинские беженцы не смогут получить пенсии: кого это коснется

08:37

Гороскоп на сегодня, 30 мая 2022: Ракам – везение, Стрельцам – неприятные сюрпризы, Рыбам – удачные совпадения

08:35

Уничтожен Су-35 за 100 млн долларов: украинский пилот героически прикрыл наших штурмовиков

07:50

Утром враг нанес два ракетных удара по Одесской области: что известно на данный моментВидео

07:40

Вынес иконы, колокола и кресты: священник УПЦ МП оставил в храме голые стены, узнав о переходе в ПЦУ

Реклама
07:06

ВСУ разнесли на Юге почти три десятка единиц вражеской техники и командный пунктВидео

06:36

Контрнаступление ВСУ на Херсонщине срывает планы России - ISWВидео

06:31

Чем война Украины и России выгодна США, и почему Штаты помогают украинцам победитьмнение

06:09

Гороскоп на июнь 2022 года для Стрельцов: победа, крупный скандал и много денегВидео

04:45

Будет горький вкус: что категорически запрещено сажать рядом с морковью и кто ее идеальный соседВидео

04:40

Украинцам назвали самый жаркий день: накроет пекло, зальет мощными ливнямиВидео

04:35

Украинская супермодель показала эротичный портрет в зеркале

03:51

Трофей с Евровидения-2022 продали за баснословную сумму - на что потратят средства

03:20

ТОП-5 продуктов, которые опасно давать детям

02:52

Анна Тринчер в пиджаке на голое тело заставила фанатов трепетать от восторга

02:50

Военный эксперт рассказал, какие преимущества ВСУ дадут ракеты "Гарпун"

02:20

В ближайшие годы Россия распадется на княжества: ресурсов для подавления протестов не будет

01:48

Жданов спрогнозировал разгром оккупантов на Херсонщине: что станет решающим факторомВидео

01:14

Гороскоп Таро на неделю 30 мая-5 июня: Весам – подсказки судьбы, Козерогам – важный человек

00:58

"Нация первобытных дикарей. Позор на весь мир!": Панин набросился на "существо по имени Чичерина"

Реклама
29 мая, воскресенье
23:55

Зеленский о ситуации в Северодонецке: делаем все, чтобы сдержать наступлениеВидео

23:35

Лавров отреагировал на слухи о болезни Путина

23:34

"Смывают свою родину глубоко на дно": Макс Барских рассказал, почему его песни стали доступны в РФВидео

23:11

Блинкен назвал Лукашенко соучастником нападения России на УкраинуВидео

22:48

У Орбана опозорились диким фейком: сравнили Украину с нацистской ГерманиейВидео

22:45

Будет очень много сочных ягод: как приготовить лучшую подкормку для малиныВидео

22:09

"Это ж надо чтоб так штырило жестко": голая Анастасия Волочкова опозорилась перед фанатами

22:07

Шесть шагов: Украина назвала главные ожидания от саммита НАТО

21:56

У Зеленского ответили Эрдогану насчет переговоров с ПутинымВидео

21:44

"РФ лишила меня сына": пронзительный пост харьковчанки, потерявшей мужа и ребенка при обстрелеФотоВидео

21:23

"Рана была так ужасна, что я могла видеть его череп": внук Григория Чапкиса попал в ужасную аварию

20:58

Гороскоп на июнь 2022 для Скорпионов: много работы, сюрприз и крутой поворот судьбыВидео

20:57

Главу СБУ Харьковщины выгнали с должности: Зеленский выдвинул громкое обвинениеВидео

20:51

Оккупанты обстреляли три общины под Кривым Рогом

20:34

Гиркин паникует: ВСУ заберут Донбасс с Крымом и пойдут выбивать рашистов с КубаниВидео

20:25

Санкции против России: послы ЕС не достигли согласия по шестому пакету

20:10

Приметы на 31 мая: что нельзя делать и как привлечь удачуВидео

19:58

У Зеленского предупредили: зимой РФ может устроить газовый шантаж ЕвропыВидео

19:53

Вятрович пояснил, почему Путин и россияне проигрывают войну в Украине

19:52

Россия бросает на войну чеченских зэков прямо из колоний - СМИ

Реклама
19:39

Минус один голос пропаганды: путинистку Елену Ваенгу "отменили" в Израиле

19:32

Как война в Украине встряхнет ЕС и сломает планы Путина в старой Европемнение

19:31

Рашисты устроили штурм на трех направлениях: выходят на окраины СеверодонецкаВидео

18:59

Топливный кризис: в Минэкономики объяснили дефицит бензина в УкраинеВидео

18:58

Возможен ли внезапный штурм Николаева: в ОВА дали четкий ответВидео

18:52

Украинские разведчики показали спасшую многих людей собаку-сапера Весту: впечатляющие фото

18:49

Число жертв среди гражданских в десятки превышает военные потери

18:39

Невзоров. Ядерная война будет, но вопрос в другомВидеоблоги

18:38

Путин приказал засекретить данные о Кабаевой: в РФ назвали причинуВидео

18:34

"Пусть смерть вас скорее встретит": Катя Осадчая жестко обратилась к предателям родиныВидео

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
©2002-2022, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Мы используем cookies
Принять