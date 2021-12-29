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"Ради блага граждан": в Украине может появиться новый налог

29 декабря 2021, 15:02
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В ВР думают над тем, как уменьшить потребление сладких газированных напитков в государстве.

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В Украине может появиться новый налог – на сладкие газированные напитки / Фото ua.depositphotos.com, УНИАН, коллаж Главред

В Украине довольно популярно употребление газированных напитков с большим содержанием сахара, злоупотребление которыми может серьезно повлиять на здоровье. В связи с этим председатель Комитета Верховной рады по вопросам здоровья нации, медицинской помощи и медицинского страхования Михаил Радуцкий предлагает обсудить введение нового налога – на сладкие газированные напитки.

Радуцкий отметил, что его комитет может стать площадкой для диалога и наработки законодательных инициатив. Об этом он написал в Facebook.

"Предлагаю коллегам депутатам совместно с экономическими экспертами, диетологами, педагогами, представителями родительских организаций обсудить эту важную тему. Какие существуют сценарии решения проблемы чрезмерного потребления сладких газированных напитков в нашей стране? Как найти баланс между интересами общества, потребителей и производителей? Наш комитет готов выступить площадкой для диалога и наработки законодательных инициатив", – отметил он.

Читайте такжеДиетолог перечислила опасные для тела скрытые источники сахараПо словам Радуцкого, треть украинских детей довольно часто употребляет сладкую газировку. При этом более двух третей родителей не возражают, чтобы их дети пили такую воду, а также сладкие пакетированные соки. Он подчеркнул, что это серьезно отражается на здоровье населения.

"Не удивительно, что сахарный диабет в Украине активно "молодеет". В последние годы наблюдается очень значительный прирост заболеваемости среди детей школьного и дошкольного возраста. Хотя в 80% случаев развитие диабета можно предотвратить благодаря правильному питанию", – написал глава комитета.

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Он привел примеры, как в других странах борятся с чрезмерным употреблением сладких газированных напитков. По его словам, с каждым годом все больше стран мира вводят специальный налог. В перечне стран, в которых такой налог существует, уже более 65 государств. Недавно к ним присоединились Казахстан и Израиль. Радуцкий отметил, что в Израиле такой налог начнет действовать со следующего года.

"Согласно докладу ВОЗ, увеличение цены на сладкие напитки даже на 20% приводит к снижению их потребления и способствует переходу потребителей на более здоровые альтернативы", – добавил он.

Ранее сообщалось, что в Украине вводят "налог на огород". Минимальное налоговое обязательство придется ежегодно платить тем фермерам, которые платят с 1 га менее 1100 грн налогов. Новации ставят перед собой цель вывода из тени сельскохозяйственной отрасли.

Ранее сообщалось о том, что в Украине вводятся новые законодательные правила, которые существенно изменяют размер акцизной ставки на алкогольные напитки, а также саму систему ее расчета. В связи с этим стоит ждать существенного рост цен на алкогольные напитки.

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