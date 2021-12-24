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На украинцев "повесят" налог на Google: посылки с eBay дорожают

24 декабря 2021, 17:28
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Ставка будет применена к каждой оплате услуги, которую будут производить украинские пользователи.

ebay
eBay повышает стоимость своих услуг / ebay.com

Украинцам приходят сообщения о том, что популярный ecommerce-сервис eBay повышает стоимость своих услуг.

Компания предупредила украинских пользователей о том, что должна добавить 20% налога на добавленную стоимость к своим услугам, сообщает ain.ua.

Почему дорожают посылки для украинцев

Повышение цен eBay связано с тем, что в январе 2022 года вступает в силу так называемый закон о налоге на Google.

Ставка будет применена к каждой оплате услуги, которую будут производить украинские пользователи.

В eBay уточнили, что изменение никак не отразится на товарных объявлениях и пользователям площадки не придется ничего менять.

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При этом в компании советуют больше читать об этих изменениях в соответствующем разделе сайта поддержки.

/ Скриншот ain.ua

Налог на электронные услуги: о чем суть

Согласно закону, к услугам поставляемым через Интернет относятся:

  • поставки изображений или текстов, в том числе фотографий, электронных книг и журналов;
  • поставки аудиовизуальных произведений, видео по запросу, игры (в том числе - азартные), включая поставки услуг по участию в таких играх;
  • предоставление доступа к информационным, коммерческим, образовательным и развлекательным электронным ресурсам;
  • предоставление в пользование облачных технологий для размещения данных;
  • поставки (передача прав на использование) программного обеспечения и обновлений к нему, а также дистанционное обслуживание программного обеспечения и электронного оборудования;
  • предоставление рекламных услуг в Интернете, мобильных приложениях и других электронных ресурсах.

Читайте такжеОт Google до Netflix: Рада приняла закон об НДС на цифровые услуги

Налог на Google: к чему готовиться технологическим гигантам

В пояснительной записке также приводится аргумент, что уже достаточно много стран в мире обязали нерезидентов уплачивать налог на добавленную стоимость по продаже электронных услуг.

Речь идет о технологических гигантах - Apple, Google, Microsoft, Netflix, Wargaming Group, Bloomberg, Alibaba, Booking.com.

"В свою очередь установление особых правил налогообложения НДС электронных услуг становится обычной практикой в иностранных государствах, например, в странах Европейского Союза, Австралии, Беларуси, Казахстане, России и других", - сказано в документе.

Напомним, законопроект, предусматривающий введение налога на добавленную стоимость в процессе предоставления мировыми технологическими корпорациями цифровых услуг в Украине, был проголосован Верховной Радой в первом чтении в среду, 17 февраля. Инициативу поддержали 286 парламентариев. Позднее его подписал президент Владимир Зеленский.

В Украине прогнозируется значительное подорожание компьютерных игр.

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