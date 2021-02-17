Рада в первом чтении приняла закон о "налоге на Google"

В Украине хотят заставить мировые технологические корпорации платить налог на НДС в размере 20% / Reuters

Верховная Рада Украины проголосовала за основу проект закона №4184, который получил неформальное название "налог на Google". Закон будет предусматривать введение налога для крупнейших технологических гигантов, таких как Google, Apple, Facebook и других мировых компаний, на их деятельность на территории страны.

Принятие законопроекта №4184 за основу поддержали 286 народных депутатов.

Глава комитета Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев ранее заявлял, что крупнейшие мировые технологические компании не платят в Украине налог на добавленную стоимость. Вследствие этого государство недополучает около 3 миллиардов гривен, если учитывать только рекламные услуги. После принятия закона ситуацию обещают исправить, предложив компаниям оплачивать 20% налога на добавленную стоимость.

Что предполагает "налог на Google"

Введение для лиц, которые ведут свою деятельность в сфере электронной коммерции, упрощенную процедуру регистрации и уплаты налога на добавленную стоимость на предоставляемые услуги

Вносятся изменения в налоговый кодекс: планируется исключение нормы, согласно которой резиденты в ходе выплат нерезидентам дохода за производство или же тиражирование рекламного продукта должны выплачивать налог по ставке 20% суммы от таких выплат за свой счет

Закон будет определять список электронных услуг

Документом освободят от налога на добавленную стоимость поставки электронных услуг в рамках образовательных целей

Нерезидентов включат в перечень лиц, которые будут зарегистрированы плательщиками налога на добавленную стоимость. Установят правила определения места поставки электронных услуг.

Поставщики-нерезиденты электронных услуг будут регистрироваться плательщиками НДС в упрощенной форме. К примеру, процедура может реализовываться на дистанционной основе. Оплачивать налог нерезидент будет в иностранной валюте.

Для нерезидентов не будет обязательной регистрация налоговых накладных

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