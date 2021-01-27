В Слуге народа придумали налог для Google и Microsoft

В президентской партии уже второй раз выступают с инициативой обложить налогом мировые диджитал-корпорации
Верховная Рада в среду, 27 января 2021 года будет рассматривать законопроект №4184, который предполагает обязать мировые диджитал-корпорации, работающие в Украине, платить налоги в государственный бюджет. Пояснительная записка к документу доступна на официальном сайте парламента.
Автор законопроекта ‒ нардеп от президентской партии Слуга народа и председатель финансового комитета Даниил Гетманцев. В частности, документом предлагается:
- - исключить норму, согласно которой резиденты при выплате дохода нерезидентам за производство и/или распространение рекламы должны уплачивать налог по ставке 20% от суммы таких выплат
- - определить упрощенную процедуру регистрации плательщика НДС (20%) для поставщиков-нерезидентов, которая может осуществляться удаленно в электронной форме на специально разработанном веб-портале;
- - освобождение от обязанности нерезидента регистрировать налоговые накладные;
- - предусмотреть уплату налогового обязательства для нерезидента в иностранной валюте.
- - включить нерезидентов в перечень лиц, регистрируемых плательщиками налога на добавленную стоимость;
- - определить упрощенную процедуру регистрации плательщика НДС для поставщиков-нерезидентов, которая может осуществляться удаленно в электронной форме на специально разработанном веб-портале.
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Напомним, ранее сообщалось:
- В минувшем году Даниил Гетманцев уже выступал с похожим законопроектом - №2634.
- В документе предлагалось ввести в Украине налог на добавленную стоимость в размере 20% на электронные услуги, предоставляемые компаниями-нерезидентами Украины - по типу Youtube, Netflix, Google, Apple, AliExpress.
Автор: Дмитрий Видоменко