В Слуге народа придумали налог для Google и Microsoft / Reuters

Верховная Рада в среду, 27 января 2021 года будет рассматривать законопроект №4184, который предполагает обязать мировые диджитал-корпорации, работающие в Украине, платить налоги в государственный бюджет. Пояснительная записка к документу доступна на официальном сайте парламента.

Автор законопроекта ‒ нардеп от президентской партии Слуга народа и председатель финансового комитета Даниил Гетманцев. В частности, документом предлагается:

- исключить норму, согласно которой резиденты при выплате дохода нерезидентам за производство и/или распространение рекламы должны уплачивать налог по ставке 20% от суммы таких выплат

- определить упрощенную процедуру регистрации плательщика НДС (20%) для поставщиков-нерезидентов, которая может осуществляться удаленно в электронной форме на специально разработанном веб-портале;

- освобождение от обязанности нерезидента регистрировать налоговые накладные;

- предусмотреть уплату налогового обязательства для нерезидента в иностранной валюте.

- включить нерезидентов в перечень лиц, регистрируемых плательщиками налога на добавленную стоимость;

- определить упрощенную процедуру регистрации плательщика НДС для поставщиков-нерезидентов, которая может осуществляться удаленно в электронной форме на специально разработанном веб-портале.

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