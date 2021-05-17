У Зеленского назвали условия для получения денег от МВФ

Когда Украина получит транш МВФ / Reuters

Украина может получить долгожданный транш от Международного валютного фонда уже в сентябре 2021 года. Однако важно, чтобы за все требования Рада успела проголосовать в июне.

Как заявил советник президента по экономическим вопросам Олег Устенко, необходимые для продолжения сотрудничества с МВФ законы уже находятся в парламенте.

"Осталось, чтобы депутаты Верховной Рады проголосовали за те законодательные проекты, которые были отправлены в Верховную Раду. Речь идет о судебной системе, о реформировании судебной системы, антикоррупционной реформе, повышении независимости НБУ", - сказал он.

По словам Устенко, если все пойдет по плану – деньги от МВФ не придется долго ждать.

"В августе, как и всегда, мы ожидаем длительные каникулы МВФ. Надо спешить, чтобы это решение было принято до августа. Вот почему мы ожидаем, что в июне Рада должна все проголосовать. Тогда в сентябре мы сможем получить деньги от МВФ. Это позволит сформировать финансовую подушку безопасности для Украины",– подчеркнул он.

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Советник президента также отметил, что сотрудничество с МВФ является очень важным, но не стоит его идеализировать.

"Несмотря на большие выплаты, которые должны состояться в сентябре, пусть мы получим 2 миллиарда долларов – это лишь перекрывает 10% от общей потребности в долгах. В 2021 году мы должны выплатить 600 миллиардов гривен долгов", – подытожил Устенко.

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