У Зеленского назвали условия для получения денег от МВФ

По словам Устенко, если все пойдет по плану – деньги от МВФ не придется долго ждать.
Украина может получить долгожданный транш от Международного валютного фонда уже в сентябре 2021 года. Однако важно, чтобы за все требования Рада успела проголосовать в июне.
Как заявил советник президента по экономическим вопросам Олег Устенко, необходимые для продолжения сотрудничества с МВФ законы уже находятся в парламенте.
"Осталось, чтобы депутаты Верховной Рады проголосовали за те законодательные проекты, которые были отправлены в Верховную Раду. Речь идет о судебной системе, о реформировании судебной системы, антикоррупционной реформе, повышении независимости НБУ", - сказал он.
По словам Устенко, если все пойдет по плану – деньги от МВФ не придется долго ждать.
"В августе, как и всегда, мы ожидаем длительные каникулы МВФ. Надо спешить, чтобы это решение было принято до августа. Вот почему мы ожидаем, что в июне Рада должна все проголосовать. Тогда в сентябре мы сможем получить деньги от МВФ. Это позволит сформировать финансовую подушку безопасности для Украины",– подчеркнул он.
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Советник президента также отметил, что сотрудничество с МВФ является очень важным, но не стоит его идеализировать.
"Несмотря на большие выплаты, которые должны состояться в сентябре, пусть мы получим 2 миллиарда долларов – это лишь перекрывает 10% от общей потребности в долгах. В 2021 году мы должны выплатить 600 миллиардов гривен долгов", – подытожил Устенко.
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Сотрудничество Украины и МВФ - о чем ранее сообщал Главред:
- МВФ 9 июня 2020 года утвердил для Украины программу сотрудничества stand-by. Она должна действовать в течение 1,5 лет. В общей сложности украинское государство должно получить от международного финансового донора $5 млрд долларов. Первые $2,1 млрд Киев уже получил.
- Согласно плану сотрудничества, Украине должны выделить еще $3,5 млрд, однако предоставление дальнейших траншей было приостановлено из-за ряда требований со стороны МВФ. В частности, Фонд настаивает на проведении антикоррупционной, образовательной, пенсионной, медицинской и судебной реформы.
- В МВФ 13 февраля сделали заявление о завершении работы миссии по программе stand-by в Украине. Договоренности о предоставлении транша так и не были достигнуты. Фонд требует проведения судебной и антикоррупционной реформы.
- Советник главы ОП Тимофей Милованов обвинял МВФ в том, что перед тем, как выпустить пресс-релиз, Фонд не проинформировали официальный Киев. Украинские власти были крайне удивлены таким решением – на тот момент еще не было официальной позиции Украины по данному вопросу, тогда как сообщения МВФ уже ушли в СМИ.
- 7 апреля у Зеленского назвали сроки подписания очередной сделки в МВФ. Желательно, чтобы нужные документы были подписаны до конца июля, заявил советник президента Украины по вопросам экономики Олег Устенко.