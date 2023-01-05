Украинцы могут получить по 16 тысяч гривен от Красного креста: кто может рассчитывать на помощь

Денежную помощь в размере 4 тыс. грн. в месяц будут выплачивать в течение четырех месяцев.

Украинцы могут получить по 16 тысяч гривен от Красного креста / УНИАН

Министерство ветеранов совместно с Обществом Красного креста Украины в 2023 году запускают новый проект финансовой поддержки ветеранов войны. Помощь предназначена для ветеранов, получивших инвалидность I-II группы.

Финансовая помощь будет начисляться каждый месяц в размере 4000 гривен, сообщили на сайте Верховной рады.

Получить деньги смогут ветераны, которым предоставлен статус лица с инвалидностью в результате войны I или II группы, сведения о которых внесены в Единый государственный реестр ветеранов войны.

Инвалиды войны смогут получать денежную помощь в размере 4 тыс. грн. в месяц в течение четырех месяцев, в общей сложности 16 тыс. грн, а заявление можно будет подать в электронной форме, пока проект находится в стадии технической доработки.

Выплаты в Украине

Марина Лазебная заявила, что до конца войны в Украине в автоматическом режиме продлить выплату всех пособий ‒ как социальных пособий, так и субсидий.

По словам чиновницы, на данный момент в Украине социальную помощь в разных размерах получают около шести миллионов человек. Еще около 11 миллионов человек, согласно данным Пенсионного фонда, получают пенсии.

Ранее представители Пенсионного фонда рассказали, что после достижения пенсионного возраста пенсия украинцам назначается даже в том случае, если люди были вынуждены покинуть Украину из-за российско-украинской войны.

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