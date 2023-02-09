Выплаты полгода: эксперт пояснил, кто из переселенцев может получить деньги второй раз

Есть варианты выплат денежных грантов уязвимым категориям переселенцев. И критерии уязвимости довольно четко очерчены, говорит эксперт.

Эксперт пояснил, кто из переселенцев может получить деньги второй раз / коллаж УНИАН

Определенные, так называемые уязвимые, категории внутренне перемещенных лиц могут получить денежные гранты. Об этом в комментарии "РБК-Украина" рассказал директор департамента гуманитарного реагирования фонда "Каритас Украина" Григорий Селещук.

Он говорит, что денежные выплаты в размере 2220 гривен в месяц, во-первых, могут получить люди, которые недавно эвакуировались с территорий, приближенных к зоне активных боевых действий. Во-вторых, переселенцы при обустройстве на новом месте.

Финансовая помощь предоставляется сроком на три месяца (в общей сложности 6600 гривен) одним платежом на каждого члена семьи (но только если семья не превышает четырех человек).

Денежные гранты есть двух типов, говорит Селещук:

Экстренная многоцелевая денежная помощь (выплата 2220 гривен). Предоставляется людям, проживающим в городах, приближенных к зоне активных боевых действий и только что деоккупированных территориях; также людям, выезжающим из опасных регионов или только приехавшим на новое место;

Стабилизационная многоцелевая денежная помощь – выплаты в течение полугода. Такие выплаты предоставляются семьям, которые уже переселились в безопасные регионы Украины и пытаются там обустраивать свою жизнь.

При этом некоторые семьи могут обращаться за денежной помощью повторно – при наличии критериев уязвимости.

Критерии уязвимости, по словам Селещука, сейчас такие:

многодетные семьи;

люди с инвалидностью 1 и 2 группы либо хроническими болезнями;

одинокие пожилые люди;

одинокие матери и родители;

беременные и кормящие матери с детьми до трех лет.

Напомним, ранее представители ПФУ рассказали, что после достижения пенсионного возраста пенсия украинцам назначается даже в том случае, если люди были вынуждены покинуть Украину из-за российско-украинской войны.

Немногим позднее министр социальной политики Марина Лазебная заявила ‒до конца военного положение в Украине автоматически продлят выплату всех пособий ‒ и социальных пособий, и субсидий.

Как говорит чиновница, в это время в Украине соцпомощь в разных размерах получают примерно 6 миллионов человек. Еще около 11 миллионов человек, согласно данным Пенсионного фонда, получают пенсии.

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