glavred
УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Деньги

Выплаты полгода: эксперт пояснил, кто из переселенцев может получить деньги второй раз

9 февраля 2023, 09:04
Есть варианты выплат денежных грантов уязвимым категориям переселенцев. И критерии уязвимости довольно четко очерчены, говорит эксперт.
Приватбанк, деньги
Эксперт пояснил, кто из переселенцев может получить деньги второй раз / коллаж УНИАН

Определенные, так называемые уязвимые, категории внутренне перемещенных лиц могут получить денежные гранты. Об этом в комментарии "РБК-Украина" рассказал директор департамента гуманитарного реагирования фонда "Каритас Украина" Григорий Селещук.

Он говорит, что денежные выплаты в размере 2220 гривен в месяц, во-первых, могут получить люди, которые недавно эвакуировались с территорий, приближенных к зоне активных боевых действий. Во-вторых, переселенцы при обустройстве на новом месте.

Финансовая помощь предоставляется сроком на три месяца (в общей сложности 6600 гривен) одним платежом на каждого члена семьи (но только если семья не превышает четырех человек).

Денежные гранты есть двух типов, говорит Селещук:

  • Экстренная многоцелевая денежная помощь (выплата 2220 гривен). Предоставляется людям, проживающим в городах, приближенных к зоне активных боевых действий и только что деоккупированных территориях; также людям, выезжающим из опасных регионов или только приехавшим на новое место;
  • Стабилизационная многоцелевая денежная помощь – выплаты в течение полугода. Такие выплаты предоставляются семьям, которые уже переселились в безопасные регионы Украины и пытаются там обустраивать свою жизнь.

При этом некоторые семьи могут обращаться за денежной помощью повторно – при наличии критериев уязвимости.

Критерии уязвимости, по словам Селещука, сейчас такие:

  • многодетные семьи;
  • люди с инвалидностью 1 и 2 группы либо хроническими болезнями;
  • одинокие пожилые люди;
  • одинокие матери и родители;
  • беременные и кормящие матери с детьми до трех лет.

Напомним, ранее представители ПФУ рассказали, что после достижения пенсионного возраста пенсия украинцам назначается даже в том случае, если люди были вынуждены покинуть Украину из-за российско-украинской войны.

Немногим позднее министр социальной политики Марина Лазебная заявила ‒до конца военного положение в Украине автоматически продлят выплату всех пособий ‒ и социальных пособий, и субсидий.

Как говорит чиновница, в это время в Украине соцпомощь в разных размерах получают примерно 6 миллионов человек. Еще около 11 миллионов человек, согласно данным Пенсионного фонда, получают пенсии.

Другие новости:

переселенцы новости Украины
Реклама
Поддержите Главред

Последние новости

09:47

Кот, который выжил: как живет пушистик из Бахмута, которого привез военный в поезде Краматорск-Киев

09:41

"У него травма "Титаника": коллега Ди Каприо пояснила, почему он встречается только с юными девицами

09:04

Выплаты полгода: эксперт пояснил, кто из переселенцев может получить деньги второй раз

09:00

Наступление РФ уже началось, Украине важно продержаться до апреля – Виктор АндрусивВидео

08:57

В Польше погибли двое украинцев, еще две беженки получили ранения

Главред в телеграмм — новости Украины в режиме онлайн

08:43

"Срок – это недели": Украина получит решение по истребителям и другой боевой авиации – ПодолякВидео

08:43

Крах победобесия: путинское государство не переживёт поражениямнение

08:24

"Россия не должна выиграть эту войну": о чем говорили Зеленский, Макрон и Шольц на встрече в Париже

08:15

Что заменяет сливочное масло: как спасти выпечку, если дома не оказалось сливочного масла

Реклама
07:50

Классический рецепт какао с молоком: не только согреться, но и вспомнить детствоВидео

07:49

Украине дадут дальнобойное оружие и мощное количество бронетехники – Зеленский о визите в БританиюВидео

07:39

Наступление РФ в Луганской области началось, ВСУ могут его использовать для контратаки - ISW

07:05

Чтобы "лицо кухни" сияло чистотой: 5 простых способов, как отмыть стекло в духовке

06:49

Тысячи танков и бронемашин, сотни истребителей: РФ подготовила гору техники для нового наступления - СМИВидео

06:20

Повестку надо брать, в военкомат надо идтимнение

05:50

"Весной будет буря": астролог предупредила о массовой трясучке и серьезных изменениях для каждогоВидео

05:30

Кого не могут призвать на службу во время мобилизации и как оформляют бронь

03:45

Как в 40 выглядеть на 25: простые фокусы в макияже, которые сделают из вас конфеткуВидео

03:20

Фантастика за 10 минут: безумная шаурма с невозможно вкусной начинкой - рецептВидео

03:10

Зачем сыпать соль в обувь: очень действенный совет, который многих удивит

Реклама
02:48

Гороскоп на сегодня 9 февраля 2023 : Рыбам – лень, Водолеям – кардинальные измененияВидео

02:32

"Зачем в таком виде выкладывать себя на публику?": Волочкова опозорилась на людяхВидео

02:02

"Как модель из 90-ых": Даша Квиткова сразила наповал идеальными формами в красном "бикини мести"Видео

01:31

Риск землетрясения в Украине: сейсмолог рассказал, каким регионам грозит опасностьВидео

00:54

Неожиданно получат нож в спину: какие знаки зодиака в 2023 году ждет парад зависти и лицемерияВидео

00:51

Зачем 9 февраля в доме нужно зажечь свечи и развести огонь: приметы и что нельзя делатьВидео

00:31

Засияет, как новая монета: 5 неожиданно простых способов ликвидации жира и нагара со сковороды

00:24

Кремль готов сдавать захваченные украинские территории ради переговоров с Банковой - генералВидео

00:10

Гороскоп на неделю 13-19 февраля 2023: Рыбам – творчество и медитации, а Близнецам – новая жизнь

08 февраля, среда
23:31

Зеленский прилетел в Париж и встретился с Шольцем и Макроном: все подробностиВидео

23:20

Как принцесса: новый образ Киркорова рассмешил сходством с ПугачевойВидео

23:18

"Мы должны держаться": Зеленский назвал ключевую цель героической обороны БахмутаВидео

23:09

Тодоренко распустила сопли из-за фигуриста-путиниста КостомароваВидео

22:48

"Пригожин уже смертник": правозащитница заявила, что "повар Путина" стремительно теряет авторитетВидео

22:43

"Горячая": 13-летняя дочь Брежневой удивила взрослым фотоВидео

22:42

Все пылает: в оккупированном Бердянске прогремели мощные взрывыВидео

22:39

Зеленский удивил всех своим поступком на пресс-конференции в БританииВидео

22:19

Российская актриса, которая насмерть сбила человека, получила новый статусВидео

21:41

Истребители, военная помощь и танки: итоги визита Зеленского в БританиюВидео

21:39

Освобождение Крыма: Украина скоро начнет подготовку кадрового резерва для полуострова - ВерещукВидео

Реклама
21:25

Депутат от СН Трубицын благодаря мошеннической схеме разворовал 14 млн помощи для ВСУ - расследование

21:01

Жених-миллионер внучки Софии Ротару рассказал, кого в своей жизни считает выигрышем в лотерею

20:48

"Выдали по ошибке": в России опозорили вдов погибших оккупантов и отобрали скандальные шубыВидео

20:39

Защищали "родину": ВСУ мастерски "демилитаризовали" двух братьев-оккупантовВидео

20:35

Виталий Портников. Для чего Зеленский в ЛондонеВидеоблоги

20:27

Чистки продолжаются: "под прицелом" оказался экс-глава СБУ БакановВидео

20:24

Жена Комарова рассказала о любви к журналисту и что в его работе для нее самое страшноеВидео

20:20

Как партизаны помогли уничтожить базу оккупантов на Луганщинемнение

20:01

Зачем солить одежду перед стиркой: если делать это в 3 случаях, вещи будут в идеальном состоянии

19:46

Ведущий-воин ВСУ и экс-возлюбленный Лободы рассказал, что думает про гражданскую позицию певицыВидео

Новости Украины
Новости КиеваНовости ХарьковаНовости МариуполяНовости НиколаеваНовости ОдессыТелеграм новости Украины
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп таро на неделюГороскоп на неделю
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сына
Персоны
Арестович новостиВиталий КимМарк ФейгинОлег ЖдановВладимир ЗеленскийПутин новости
Праздники
Календарь 2023Православный календарь 2023Пасха 2023Троица 2023
Синоптик
Прогноз погодыПогода зимаМагнитная буряПогода на выходные
Рецепты
ЗакускиКонсервация на зимуПростые блюдаНовый год 2023
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосМодные прическиНовогодний маникюр
Война в Украине
Когда закончится войнаПереговоры Украина Россия
©2002-2023, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять