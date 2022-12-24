Как говорит профильный вице-премьер-министр Ирина Верещук, в 2023 году внутренние переселенцы продолжат автоматически получать материальную помощь.

Как в 2023 году будут платить пособие переселенцам: в Минреинтеграции объяснили / коллаж УНИАН

С 1 января будущего года начисление пособия в автоматическом режиме для внутренних переселенцев будет продлено. Об этом заявила вице-премьер-министр Украины Ирина Верещук, сообщают в Минреинтеграции.

"Хочу успокоить всех переселенцев: не нужно после 1 января обращаться в органы соцзащиты или ЦНАПы для возобновления выплат. Вы по-прежнему будете получать помощь от государства", – сказала чиновница.

По словам Верещук, для того, чтобы получить помощь, внутренним переселенцам не нужно подтверждать материальное состояние. Поскольку этот вид выплат не зависит от полученного дохода и бессрочен.

"Рада, что нам удалось решить юридические вопросы –для того, чтобы обеспечить бесперебойными выплатами наших переселенцев", – сказала вице-премьер.

Как говорит Верещук, в соответствии с нормативными актами, вышеупомянутые выплаты – отдельный вид пособия, который назначается с месяца обращения без конечной даты его прекращения.

Напомним, ранее представители ПФУ рассказали, что после достижения пенсионного возраста пенсия украинцам назначается даже в том случае, если люди были вынуждены покинуть Украину из-за российско-украинской войны.

Немногим позднее министр социальной политики Марина Лазебная заявила ‒до конца военного положение в Украине автоматически продлят выплату всех пособий ‒ и социальных пособий, и субсидий.

Как говорит чиновница, в это время в Украине соцпомощь в разных размерах получают примерно 6 миллионов человек. Еще около 11 миллионов человек, согласно данным Пенсионного фонда, получают пенсии.

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