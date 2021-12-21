УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Деньги

Яйца могут стать не только очень дорогим, но и дефицитным продуктом: почему так происходит

21 декабря 2021, 11:33
Прослушать новость
Остановить

За 11 месяцев 2021 года производство яиц в Украине сократилось на 13,5% по сравнению с аналогичным периодом 2020 года. Одна их причин - падение спроса в Европе.

Яйца
В Украине стремительно дорожают яйца / УНИАН

В Украине подорожали яйца и надеяться на то, что в ближайшее время цены снизятся, не приходится. Если яйца и будут дешеветь, то ближе к весне. Кроме того, производство яиц в Украине сократилось на 14%. Эксперты объяснили в программе Сніданок з 1+1, почему так происходит.

Основная причина подорожания яиц и уменьшения их производства – это снижение мощностей крупных производителей.

"За год на 25% потеряли мощности. Это очень повлияло на объем яиц. Кроме того, яйцо в себестоимости очень выросло", – сказал фермер Максим Семочкин.

На стоимость яйц в фермерских хозяйствах влияет и сезонность. Зимой домашние куры обычно несут меньше яиц. Если же говорить о промышленных масштабах, то за 11 месяцев 2021 года производство яиц в Украине сократилось на 13,5% по сравнению с аналогичным периодом 2020 года.

Реклама

Экономист Олег Пендзин отметил, что причиной снижения производства является падение спроса на украинские яйца в Европе. При этом из-за того что растет цена на энергоносители и на зерновые, яйца подорожали.

"Да, в полтора раза выросла цена на кукурузу. А 60% стоимости яйца — это кукуруза. В настоящее время на украинском рынке дефицита яиц не чувствуется. Впрочем, если сохранится такое падение объемов производства, то у нас может появиться основа для роста цены на кукурузу", — сказал Пендзин.

К слову, пиковые цены на куриные яйца наблюдают перед новогодними праздниками и на Пасху. Цены на яйца в Украине может достигнуть уровня в 38-40 гривен.

Читайте такжеВ Украине изменится цена на сыр: в чем причина

Как сообщал Главред, в Украине за год цена пшеничного хлеба из муки высшего сорта взлетела на 21,7%. Сейчас хлеб можно купить от 31,57 грн за 1 кг. Как отмечают эксперты, до конца года хлеб в Украине подорожает еще на 5-10%.

Кроме того, в Украине в январе 2022 года могут начаться перебои с поставками хлеба. Связано это с подорожанием газа. Стоимость голубого топлива для хлебопекарной отрасли на начало следующего года составит 52 грн за кубометр.

Вам также может быть интересно:

viber
яйца цены на продукты куриные яйца Олег Пендзин новости Украины
Сейчас вы просматриваете новость «Яйца могут стать не только очень дорогим, но и дефицитным продуктом: почему так происходит». Другие экономические новости читайте в разделе «Деньги». Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Реклама
Популярное
Гороскоп на 2022 год для Козерога: судьбоносные решения и каскад переменГороскоп на 2022 год для Козерога: судьбоносные решения и каскад перемен Вкуснейшая закуска на Новый год 2022 фаршированные яйца: готовить всего 10 минутВкуснейшая закуска на Новый год 2022 фаршированные яйца: готовить всего 10 минут Лунный гороскоп на неделю 20-26 декабря: Овнам – обман, Ракам – недруги, Козерогам – удача во всемЛунный гороскоп на неделю 20-26 декабря: Овнам – обман, Ракам – недруги, Козерогам – удача во всем Гороскоп на сегодня 21 декабря 2021: Тельцам – враги, Весам – потери, Скорпионам – успехГороскоп на сегодня 21 декабря 2021: Тельцам – враги, Весам – потери, Скорпионам – успех В Украину идут арктические холода, вьюга и ударит мороз -16В Украину идут арктические холода, вьюга и ударит мороз -16
Хочешь первым узнавать о важных новостях в Telegram?
позже
Подписаться
12:08

В 2021 году украинцы больше других запомнили "Большое строительство" - СМИ

12:04

"Большая стройка": возле Львова реконструировали бассейн олимпийского стандарта

11:47

Католическое Рождество 2021: традиции рождественского Сочельника и запреты дня

11:35

"Настя Каменских в старости": странный образ Ани Лорак в высоких трусах и с афро удивил фанатов

11:33

Яйца могут стать не только очень дорогим, но и дефицитным продуктом: почему так происходит

Реклама
11:31

В Украине уже выздоровел первый зараженный COVID-штаммом "Омикрон"

10:48

Рождество 2022: что можно и что нельзя делать в рождественский Сочельник 6 января

10:27

День зимнего солнцестояния 2021: дата, традиции и запреты дня

10:23

В Белом доме объяснили, почему советуют американцам не посещать Украину из-за угроз РФ

10:16

В Украине изменится цена на сыр: в чем причина

10:15

К чему снится бывший: толкование известных сонников

10:14

"Заболтать" не дадут: в РФ высказались против размещения сил НАТО в Украине и ГрузииВидео

09:43

Уже на католическое Рождество: британские СМИ назвали новую дату вторжения РФ в Украину

09:29

Под Новый год может ударить мороз до -30, а февраль будет затяжным: синоптик уточнил прогноз на зимуВидео

09:20

Потратили 134 миллиона: что покупают украинцы за "ковидную" 1000 гривенВидео

08:44

Гороскоп на сегодня 21 декабря 2021: Тельцам – враги, Весам – потери, Скорпионам – успехВидео

08:34

В Минобороны рассказали, сколько российских офицеров на оккупированных территориях ДонбассаВидео

08:28

Почему часть путинских предложений будет принятамнение

08:27

Коронавирус в Украине 21 декабря: за сутки заболели более 6 тысяч человек, умерли - 346Видео

08:00

Погода в Украине сегодня ухудшится: синоптик пообещал резкое похолодание и снегопадВидео

Реклама
07:32

Финансовые проблемы останутся позади: гороскоп на январь 2022 года для ОвновВидео

07:13

Голубовская оценила опасность штамма Омикрон и рассказала, как протекает болезньВидео

07:11

Ультиматум США по Украине и угроза удара по инфраструктуре НАТО: дипломат предупредил о сценарии РФВидео

06:43

Новый год 2022 может стать годом прекращения пандемии COVID-19 - ВОЗ

06:28

50 гривен за доллар: почему гривна в 2022 году рискует улететь в тартарарымнение

06:01

В моду на зиму 2022 вернулись теплые ботинки женские необычайной красоты из непредсказуемых 60-хФотоВидео

05:50

Радостный или изнурительный праздник: как встретить Новый год 2022 без стресса

05:40

Вкуснейшие салаты на Новый год 2022: три изумительно простых рецептаВидео

05:28

Поддержка РФ в окружении Байдена и требования к НАТО: эксперт объяснил резкую игру МосквыВидео

05:16

"Украинскую Ким Кардашьян" раскритиковали поклонники за нелепый внешний вид из-за неудачной пластики

05:10

Скорая помощь для орхидей и других комнатных цветов: копеечный способ спасти погибающее растениеВидео

04:41

Эксперт указала на неожиданную опасность поедания апельсинов

04:33

В Укргидрометцентре предупредили о морозах -20°: когда ждать удар холодаВидео

03:30

Как подготовить организм к новогоднему застолью 2022: диетолог дала полезные советыВидео

03:19

Обязан ли врач приезжать на дом и что делать при неотложных случаях: ответы на вопросы украинцевВидео

03:12

Кому нельзя применять аспирин - ответ ученых

03:05

Протеже Потапа засветила соблазнительные изгибы тела в откровенном наряде

02:58

Зимнее чудо: в Одессе внезапно зацвела калина

02:43

Украинцам взвинтят тарифы на коммуналку: когда ждать рекордного подорожанияВидео

01:13

Смертность украинцев за год выросла более чем на 25% – новые данные ГосстатаВидео

Реклама
01:03

Доллар по 80 гривен: украинцы узнали о катастрофическом сценарииВидео

01:03

Полезно ли регулярно кушать брокколи - ответ нутрициологов

00:51

Приметы на 21 декабря: что нельзя делать и как не попасть в бедуВидео

20 декабря, понедельник
23:57

"Высокие риски нападения": США призвали своих граждан не ездить в Украину

23:30

Георгий Лепс вышел из психушки и официально стал холостяком

23:08

США представят свой список в ответ на предложения России - ГосдепВидео

22:40

В Днепре взорвалась квартира с людьми, часть дома разрушенаВидео

22:24

Россия готовит кибератаки на энергосистему Украины - СМИВидео

22:17

Комаровский пояснил, почему те, кто бросил курить, резко толстеют

21:58

Бывшего министра, которого подозревают в убийстве, выпустили из СИЗОВидео

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
©2002-2021, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Мы используем cookies
Принять