Яйца могут стать не только очень дорогим, но и дефицитным продуктом: почему так происходит

В Украине стремительно дорожают яйца / УНИАН

В Украине подорожали яйца и надеяться на то, что в ближайшее время цены снизятся, не приходится. Если яйца и будут дешеветь, то ближе к весне. Кроме того, производство яиц в Украине сократилось на 14%. Эксперты объяснили в программе Сніданок з 1+1, почему так происходит.

Основная причина подорожания яиц и уменьшения их производства – это снижение мощностей крупных производителей.

"За год на 25% потеряли мощности. Это очень повлияло на объем яиц. Кроме того, яйцо в себестоимости очень выросло", – сказал фермер Максим Семочкин.

На стоимость яйц в фермерских хозяйствах влияет и сезонность. Зимой домашние куры обычно несут меньше яиц. Если же говорить о промышленных масштабах, то за 11 месяцев 2021 года производство яиц в Украине сократилось на 13,5% по сравнению с аналогичным периодом 2020 года.

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Экономист Олег Пендзин отметил, что причиной снижения производства является падение спроса на украинские яйца в Европе. При этом из-за того что растет цена на энергоносители и на зерновые, яйца подорожали.

"Да, в полтора раза выросла цена на кукурузу. А 60% стоимости яйца — это кукуруза. В настоящее время на украинском рынке дефицита яиц не чувствуется. Впрочем, если сохранится такое падение объемов производства, то у нас может появиться основа для роста цены на кукурузу", — сказал Пендзин.

К слову, пиковые цены на куриные яйца наблюдают перед новогодними праздниками и на Пасху. Цены на яйца в Украине может достигнуть уровня в 38-40 гривен.

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Как сообщал Главред, в Украине за год цена пшеничного хлеба из муки высшего сорта взлетела на 21,7%. Сейчас хлеб можно купить от 31,57 грн за 1 кг. Как отмечают эксперты, до конца года хлеб в Украине подорожает еще на 5-10%.

Кроме того, в Украине в январе 2022 года могут начаться перебои с поставками хлеба. Связано это с подорожанием газа. Стоимость голубого топлива для хлебопекарной отрасли на начало следующего года составит 52 грн за кубометр.

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