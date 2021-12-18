В январе 2022 украинцам грозит дефицит хлеба

Хлебопекари Украины заявили о возможных сбоях в производстве из-за цен на газ / ua.depositphotos.com

В Украине в январе 2022 года могут начаться перебои с поставками хлеба. Связано это с подорожанием газа. Стоимость голубого топлива для хлебопекарной отрасли на начало следующего года составит 52 грн за кубометр.

Как пишет Экономическая правда, Ассоциации хлебопекарной отрасли обратились к президенту Владимиру Зеленскому и Кабмину с просьбой обеспечить "льготный" газ или предоставлять целевую финансовую помощь для стабильности производства.

85 предприятий, которые входят в ассоциации, просят дать им возможность покупать газ по льготной цене, как это делают поставщики тепла и горячей воды. Речь идет о 10-12 млн кубов в месяц.

Отмечается, что резко поднять цены на хлебобулочные изделия не получится, так как уже подписаны контракты с ритейлерами. Таким образом, некоторым предприятиям придется закрыться, или работать в убыток.

"Такое положение вещей в ближайшее время неотвратимо спровоцирует перебои в производстве хлеба и его поставках в торговые заведения, неизбежно возникновение социального напряжения в обществе и других негативных последствий экономического и социального характера", – говорится в обращении.

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Отметим, что в своем производстве хлебопекарни используют газ. Из-за рекордного взлета цен на энергоресурсы себестоимость производства резко увеличилась.

Кроме того, Украина может столкнуться с дефицитом качественной муки для выпечки хлеба и хлебобулочных изделий. По словам производителей, первые признаки его уже наблюдаются. Это может привести к серьезному подорожанию хлеба.

Как сообщал Главред, в Украине за год цена пшеничного хлеба из муки высшего сорта взлетела на 21,7%. Сейчас хлеб можно купить от 31,57 грн за 1 кг. Как отмечают эксперты, до конца года хлеб в Украине подорожает еще на 5-10%.

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