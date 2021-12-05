Цены на хлеб в Украине взлетят: когда и на сколько придется раскошелиться

Динамика цен на внутреннем рынке будет соответствовать динамике фьючерсов на зерно.
В Украине до конца 2021 года хлеб и изделия из муки могут подорожать, несмотря на рекордный урожай зерна.
По данным экспертов, Украина и далее будет ощущать влияние мировых цен на ценообразование на внутреннем рынке: цены на хлеб и хлебобулочные изделия будут расти, пишет Укринформ.
Отмечается, что пшеница в ноябре 2021 г. прибавила в стоимости 38% к ноябрю 2020 г.
Причина повышения цен
В материале подчеркивается, что Украина полностью интегрирована в мировые продовольственные рынки, поэтому динамика цен на внутреннем рынке будет соответствовать динамике биржевых цен и фьючерсов на зерно, которые из месяца в месяц только прибавляют.
Ожидается, что уже в ближайшее время они достигнут 400 долл. за 1 тонну на пшеницу и 450 долл. за 1 тонну – на муку.
Новая цена на хлеб
Как утверждают хлебопекари, ситуация осложняется тем, что реальная рентабельность и себестоимость другие, и они страдают от декларирования, потому что ритейл заставляет выполнять и сдерживать стоимость хлеба.
Поэтому эксперты не могут говорить о том, что хлеб будет дешеветь на фоне рекордных урожаев. Напротив, большинство из них назвали 10-15% рост стоимости хлеба в ближайшее время.
В то же время игроки рынка не согласны на декларирование цен и предлагают прибегнуть к более активным действиям со стороны государства относительно регулирования ситуации, ведь если все оставить на усмотрение только рынка, то цена на продукцию с существенной социальной значимостью может значительно возрасти.
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Ранее эксперты прогнозировали, что в Украине продолжит дорожать хлеб - стоимость продукта будет увеличиваться примерно на 1,5% в месяц. Также в стране вырастут цены на сахар. Подорожает также подсолнечное масло и куриные яйца.
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