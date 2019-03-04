Резко и грязно: у Путина распереживались по поводу выборов в Украине

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Москва обеспокоена ходом президентской кампании в Украине.

Об этом заявил премьер-министр России Дмитрий Медведев в интервью болгарскому изданию Труд.

"В Украине идет резкая, грязная кампания. Мы до сих пор не понимаем, c кем в Украине можно разговаривать", - сказал он.

По его словам, Кремль готов к диалогу с Киевом, если тот будет в этом заинтересован.

Премьер посетовал на невозможность проголосовать для трех миллионов украинцев в связи с закрытием избирательных участков в дипучреждениях.

Еще одной проблемой Медведев назвал запрет россиянам стать наблюдателями даже в составе миссии ОБСЕ.

Ранее бюро по демократическим институтам и правам человека ОБСЕ отправило МИД России запрос на командирование краткосрочных наблюдателей на президентские выборы в Украине.

6 февраля Комитет Рады по иностранным делам рекомендовал принять законопроект о недопуске наблюдателей из РФ на президентские и парламентские выборы в Украине-2019, а президент Петр Порошенко заявил, что россиян не допустят наблюдать за выборами президента стране даже в составе делегации ОБСЕ.

Напомним, президентская кампания в Украине стартовала 31 декабря. Предвыборная агитация кандидата разрешается до 00.00 29 марта 2019 года. Результаты выборов будут установлены до 10 апреля включительно. Если ни один из кандидатов не наберет в первом туре, который пройдет 31 марта, более 50 процентов голосов, то второй тур будет назначен на 21 апреля.