Порошенко больше всех потратил денег на телерекламу - Чесно

Петр Порошенко / Радио Свобода

Украинские политики в 2018 году потратили на телевизионную рекламу более 647 млн гривен, из них около 568 млн – на трансляции политической рекламы с участием или по заказу кандидатов в президенты.

Об этом сообщает общественное движение Чесно, которое проанализировало объемы и стоимость политической рекламы в прошлом году.

Отмечается, что большинство расходов на рекламу не попало в официальную отчетность политических партий, а следовательно, происхождение средств, которыми она оплачивалась, неизвестно.

По данным Чесно, в рекламных роликах в 2018 году появлялись 15 кандидатов в президенты.

Больше всего потратил на телерекламу действующий президент Петр Порошенко – 174,9 млн гривен. Это треть расходов всех кандидатов.

Второе место заняла Юлия Тимошенко – 126,9 млн гривен, третье – Александр Шевченко с 86,5 млн гривен.

Также Порошенко стал лидером по количеству рекламы в эфирах в 2018 году. Почти наравне с ним оказался Шевченко. Ролики с каждым из этих кандидатов появлялись в эфирах более 4000 раз. В тройке лидеров и Юлия Тимошенко – более 2,5 тысяч показов.

Лидеры по расходам на рекламу/Чесно

Напомним, предвыборный штат нынешнего президента Петра Порошенко пользователи соцсетей снова подловили на подражании российскому вождю Владимиру Путину.