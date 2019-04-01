Эксперт поведал, почему Тимошенко провалилась на выборах президента Украины 2019

1 апреля 2019, 14:27

По мнению специалиста, на то, что Юлия Тимошенко практически гарантированно не прорвется во второй тур, повлиял целый каскад факторов.

Юлия Тимошенко / photo by Alexander Prokopenko

Анатолий Октисюк, политический эксперт аналитического центра "DemocracyHouse", в эксклюзивном комментарии для Главреда проанализировал причины неуспеха лидера партии Батькивщина Юлии Тимошенко на выборах президента Украины 2019.

"Юлия Тимошенко, по всей видимости, не проходит во второй тур. На мой взгляд, это является результатом нескольких факторов. Во-первых, против нее активно работал Порошенко – больше всего ресурсов он тратил на ее дискредитацию. Он не столько тратил на свою кампанию, сколько на дискредитацию Тимошенко. Во-вторых, против нее сыграли технические кандидаты. В-третьих, массированная атака в СМИ различных "порохоботов". В-четвертых, атаки силовиков, которые частично разрушили сеть Тимошенко", - высказался он.

Читайте такжеПять главных сенсаций: чем удивили результаты выборов президентаКроме того, по мнению эксперта, Тимошенко и ее окружение не смогло до конца поддерживать стабильно высокий темп и агрессивный характер предвыборной компании. "Кампания Тимошенко как-то выдохлась: сначала она продемонстрировала значительный спринтерский рывок (форумы, презентация "Нового курса" и т.д.). Все это выглядело весьма мощно, инновационно и лидерски, а потом все как-то заглохло и вернулось к традиционным формам конкуренции", - полагает Октисюк. 

Еще одним немаловажным фактором провала Юлии Тимошенко эксперт считает проблемы в партийной структуре Батькивщины.

"Кроме того, недостаточно сработала региональная сеть Тимошенко. По сути, эти выборы вытягивала она сама, не было видно активности в регионах партийных структур, депутатских пирамид. Все они сыграли очень пассивно. Потому одна из причин провала кампании Тимошенко – пассивность региональных структур и в целом команды. Реально Тимошенко вытягивала всю кампанию на себе. А это неправильно. Но у Тимошенко будет шанс отыграться на парламентских выборах", - подытожил Октисюк.

Напомним, ранее эксперт рассказал, почему случились успех Смешко и провал Ляшко на выборах президента. До этого специалист поведал, как Святослав Вакарчук помог Петру Порошенко пройти во второй тур.
 

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Юлия Тимошенко президентские выборы в Украине выборы-2019
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