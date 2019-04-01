Эксперт рассказал, почему случились успех Смешко и провал Ляшко на выборах президента

Игорь Смешко / УНИАН

Анатолий Октисюк, политический эксперт аналитического центра "DemocracyHouse", специально для Главреда выделил несколько неожиданностей и сенсаций первого тура выборов президента Украины 2019.

По мнению эксперта, неожиданно высокий рейтинг при минимальных вложений в кампанию показал бывший руководитель СБУ Игорь Смешко.

"Кроме того, впечатлили результаты Игоря Смешко. Именно из-за него просел рейтинг Гриценко. Ведь, по сути, они оба играли на одном поле, два силовика, одинаковое позиционирование. Но вышло так, что при минимальных ресурсах, потраченных на избирательную кампанию, Смешко показал неплохой результат", - считает Октисюк.

Читайте такжеПять главных сенсаций: чем удивили результаты выборов президентаДалее, как полагает эксперт, довольно неожиданным оказался провал лидера Радикальной партии Олега Ляшко (который, по результатам обработки 62.28% бюллетеней, набрал 578 436 голосов).

"Фактический провал Олега Ляшко – это одно из наибольших впечатлений этой кампании. Ляшко реально провалил избирательную кампанию. Его результат показал, что он перестал быть востребованным в обществе политиком. Очевидно, эра махрового популизма прошла, общество перестало это воспринимать. Это очень показательно, ведь Ляшко вложил в кампанию столько ресурсов, денег и усилий, а в итоге – кампания провалена", - подытожил Октисюк.

Напомним, ранее аналитик рассказал, за счет чего Порошенко смог "пролезть" во второй тур выборов президента.

По состоянию на 10.20 понедельника, 1 апреля, в Центризбиркоме обработали 62.28% протоколов. Лидерство по прежнему удерживается Владимир Зеленский - 30.403% (3 425 145 голосов). Кроме него, во второй тур выборов выходит действующий президент Петр Порошенко - ЦИК подсчитал более 60% протоколов 16.36% (1 843 358 голосов