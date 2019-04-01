Зеленский почти в два раза опережает Порошенко: ЦИК подсчитал более 60% протоколов

ЦИК обработал более 60% протоколов, Владимир Зеленский почти в два раза опережает Петра Порошенко

В Украине после окончания голосования в рамках первого тура выборов президента 2019 Центральная избирательная комиссия подсчитала более 60% протоколов — 61,15%.

В выборах в Украине 2019 кандидат и шоумен Владимир Зеленский почти в два раза опережает действующего президента Петра Порошенко, свидетельствуют данные, опубликованные на сайте ЦИК.

В Центризбиркоме сообщили, что после обработки 60% протоколов Зеленский получил 30,38% голосов (3 млн 347 тысяч 973 избирателя), а Порошенко поддержали 16,38% (1 млн 805 тысяч 110 избирателей).

Таким образом, Зеленскому и Порошенко светит попадание во второй тур выборов 2019 Украина.

Также во второй тур выборов президента Украины 2019 может попасть лидер Батькивщины Юлия Тимошенко — политик пока занимает третье место, за нее проголосовали 13,08% (1 млн 441 тысяча 251 избиратель).

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Напомним, выборы в Украине 2019 прошли 31 марта. Центральная избирательная комиссия зарегистрировала для участия в выборах президента 2019 44 кандидата на пост главы государства. Позже пять кандидатов в президенты отказались принимать участие в избирательной гонке. Количество кандидатов на выборах президента Украины 2019 стало рекордным — 39.

В Центризбиркоме подсчитали, что на выборах президента 2019 явка избирателей составила 63,48%. ЦИК должен установить результаты выборов президента Украины 2019 до 10 апреля включительно.

В Украине возможно проведение второго тура выборов 2019 — он состоится, если по результатам первого тура никто из кандидатов в президенты не наберет более 50% голосов избирателей. Второй тур выборов в Украине 2019 будет назначен на 21 апреля.

После того, как избиратели проголосовали в рамках первого тура выборов президента 2019, были оглашены результаты четырех экзит-поллов. Социологи опрашивали украинцев на выходе из избирательных участков и выяснили, что лидером избирательной гонки является Владимир Зеленский. Результат кандидата колеблется в пределах 29,5 — 30,7% голосов избирателей.

На втором месте в экзит-поллах расположился Петр Порошенко с результатом от 17,8 до 19,19%, на третьем — Юлия Тимошенко с результатом от 13,75 до 14,2%. Четвертое место досталось Юрию Бойко, он получил от 9,1 до 10,3%, а на пятом оказался Анатолий Гриценко с результатом от 7,1 до 7,91% голосов избирателей.