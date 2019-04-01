Аналитик рассказал, за счет чего Порошенко смог "пролезть" во второй тур выборов президента

Петр Порошенко / УНИАН

Александр Доний, политический аналитик и экс-нардеп, специально для Главреда проанализировал, за счет каких методов, средств и технологий Петр Порошенко фактически сумел пробиться во второй тур выборов президента Украины 2019.

"Скандал с "Укроборонпромом" не ухудшил позиций Порошенко. Это было предсказуемо, я предупреждал об этом, когда анализировал последствия скандала. В итоге, произошла не только мобилизация поклонников Порошенко, но также ему удалось мобилизовать патриотический электорат. Для этого Порошенко забросил идеи о том, что только он защищает интересы Украины, а все остальные в той или иной степени отстаивают российские интересы", - высказался эксперт.

По его мнению, активно вбрасываемый в общество и муссируемый тезис, что все противники Порошенко играют на руку Владимиру Путину привел к поражению уже в первом туре выборов 2019 Юлии Тимошенко.

Читайте такжеПобеда любой ценой: какие технологии помогли Порошенко выйти во второй тур"Тезис действующего президента "все, кто против Порошенко – за Путина" ударил по электорату Юлии Тимошенко. Итоги голосования в первом туре показали, что ее результат ухудшился, по сравнению с тем, что показывала социология", - полагает Доний.

Другим важным фактором прохода Порошенко во второй тур, как думает аналитик, стала его негласная договоренность с олигархом Ринатом Ахметовым и политиком Виктором Медведчуком.

С другой стороны, успехом БПП стала договоренность с Медведчуком и Ахметовым о распределении кандидатов, чтобы они не мешали Порошенко попасть во второй тур. "Если бы был единый кандидат [от Оппоблока - Главред], а не два – Бойко и Вилкул, опасность для Порошенко не пройти во второй тур сохранялась бы, потому они и договорились с группой Ахметова и Медведчука об игре в якобы разделение пророссийских кандидатов", - подытожил Доний.

Напомним, ранее эксперт поведал, как музыкант и общественный деятель Святослав Вакарчук поспособствовал прохождению Порошенко во второй тур выборов президента Украины 2019.

По состоянию на утро понедельника, 1 апреля, в ЦИК обработали 50,36% протоколов. Владимир Зеленский набрал 30,20% голосов (2 млн 645 тысяч 144 избирателя), а Порошенко — 16,64% голосов (1 млн 457 тысяч 202 избирателя).