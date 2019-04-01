"Благодарите Вакарчука": эксперт поведал, как музыкант протянул Порошенко во второй тур

1 апреля 2019, 08:43

Лидер "океана Эльзы" постоянно делал выпады в сторону оппонентов лействующего президента.

Святослав Вакарчук
Святослав Вакарчук / instagram.com/lifestyle24ukraine

Один из главных факторов успеха Петра Порошенко во в первом туре выборов президента Украины стала молчаливая поддержка лидера группы "Океан Эльзы" Святослава Вакарчука. Во многом именно благодаря ей мы увидели такие результаты выборов президента в первом туре. Об этом в коммментарии Главреду рассказал Анатолий Октисюк, политический эксперт аналитического центра DemocracyHouse.

"Успех Порошенко стал возможным благодаря тому, что фактически его поддержал Вакарчук. Так что за выход Порошенко во второй тур мы должны "благодарить" Вакарчука. Это – его ответственность и решение", - отметил эксперт. 

Читайте такжеПобеда любой ценой: какие технологии помогли Порошенко выйти во второй турПо его мнению, своей молчанкой Вакарчук вытянул Порошенко во второй тур.

"Он подыгрывал Порошенко сознательно на протяжении всей этой кампании. Он делал выпады в сторону оппонентов Порошенко. А, отказавшись участвовать в выборах, Вакарчук протянул Порошенко во второй тур. Так что – благодарите Вакарчука".

Напомним, по состоянию на 8.30 Центризбирком обработал 50% голосов. Результаты выборов президента 2019 пока выглядят следующим образом: Владимир Зеленский - 30,2%, Петр Порошенко - 16,6%, Юлия Тимошенко - 13,07%, Юрий Бойко - 11,5%, Анатолий Гриценко - 7,09%, Игорь Смешко - 5,9%, Олег Ляшко - 5,1%. 

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Петр Порошенко Святослав Вакарчук Анатолий Октисюк выборы-2019 результаты выборов
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