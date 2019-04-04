Гриценко заявил, что определился со своим отношением к Порошенко

4 апреля 2019, 12:06

Через неделю политик пообещал высказать свое мнение и о Зеленском.

Анатолий Гриценко
Анатолий Гриценко / Главред

Политик Анатолий Гриценко, в первом туре президентских выборов в Украине набравший 6.91% голосов избирателей, поделился своим мнением об оставшихся кандидатах.

"За кого голосовать 21 апреля, Вы меня спрашиваете? За Порошенко, за еще пять лет лжи, коррупции и мародерства - я не проголосую никогда. Порошенко имел шанс, он его опозорил, должен уйти и должен ответить перед Законом. Это моя твердая, ценностная позиция", - написал Гриценко на своей странице в фейсбук.

Говоря о своем отношении к Зеленскому, Гриценко отметил, что пока не готов давать рекомендаций, отдавать его сторонникам голос за шоумэна или нет.

"За Зеленского? Скажу прямо: я еще не могу дать вам советы, сам не определился. Взвешиваю шансы и одновременно риски для страны, еще недостаточно информации получил. Через неделю буду иметь позицию и решение, вам сразу сообщу", - уточнил политик.

Напомним, 3 апреля победитель первого тура выборов президента Украины Владимир Зеленский бросил вызов действующему главе государства Петру Порошенко и пригласил на дебаты на стадионе, выставив ряд требований.

В ответ Порошенко заявил, что готов встретиться со своим соперником, добавив, что ждет своего визави на стадионе.

По закону, дебаты должны состояться не позднее 19 апреля. 

Напомним, по итогам первого тура выборов Владимир Зеленский набрал 30.24% голосов избирателей, Петр Порошенко - 15.95%. Порошенко удалось опередить Зеленского только в двух областях - во Львовской и Тернопольской областях. 

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