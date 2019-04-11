"Безобразное видео": Аваков оценил скандальный ролик с Зеленским и грузовиком

11 апреля 2019, 20:58

Появление провокационного видео "тянет" на 346 статью УК.

Аваков
Арсен Аваков

Видеоролику, в котором кандидата в президенты Владимира Зеленского якобы сбивает грузовик, необходимо дать правовую оценку.

Как заявил министр внутренних дел Арсен Аваков, появление провокационного видео тянет на 346 статью УК.

"Это угроза государственному деятелю, или общественному активисту, или общественному деятелю. Но это безобразное же видео, согласитесь.

Следующие действия такие: я думаю, что очень скоро это видео исчезнет из сети, потому что следователь обратился уже к администрации сети с требованием убрать его", - подчеркнул министр.

Он считает, что контент ролика, размещенного на официальном канале штаба кандидата в президенты Петра Порошенко, свидетельствует о прямом посягательстве на Зеленского. "Это пример убийства", - сказал Аваков.

"Я считаю, что это очень некорректно... Следователи посчитали, что это прямая угроза, которая подпадает под эту статью. В принципе, это уголовное наказание, карающееся задержанием, лишением свободы, но, как минимум, уж точно нужно дать правовую оценку этому ролику и убрать его из сети", - говорит глава МВД.

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Кроме того, Аваков добавил, что Национальная полиция перед вторым туром выборов президента Украины усилила охрану Зеленского, передает УНИАН.

"Зеленский получил государственную, безусловно, функцию. Он получил охрану Национальной полиции. И эта охрана у него действовала еще с первого тура, просто когда Зеленский вышел во второй тур, мы, безусловно, усилили эту охрану", - резюмировал Аваков.

Напомним, у самого Зеленского уже прокомментировали появившийся ролик. Спикер штаба Зеленского Дмитрий Разумков считает, что видеоролик, на котором кандидата "сбивает грузовик", находится за гранью здравого смысла и моральных барьеров.

Отметим, что в Сети уже ответили на скандальный ролик с Зеленским и грузовиком.

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ролик грузовик Владимир Зеленский Арсен Аваков выборы-2019
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