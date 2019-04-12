"Оценка на выборах 2019": Порошенко раскрыл, почему уволил губернатора Одесчины

Петр Порошенко сказал, что уволил Максим Степанов с поста главы Одесской ОГА и из-за результатов выборов

Действующий президент и кандидат на выборах в Украине 2019 Петр Порошенко заявил, что Максим Степанов был уволен с поста председателя Одесской областной госадминистрации, в частности, из-за падения области в рейтинге регионов Украины.

Глава ОГА — политическая должность, и та оценка, которую во время выборов 2019 на Одесчине избиратели дали действующей власти, — это не только оценка президенту, но и работе губернатора, рассказал глава государства в эфире программы Право на владу на телеканале 1+1.

Порошенко заявил, что причин увольнения Степанова много.

"…в том числе и то, что Одесская область упала больше всего в рейтинге областей Украины — на восемь позиций. И занимает третье с конца место", — отметил он.

Также украинский лидер сказал, что другая причина касается эффективности использования миллионов гривен бюджетных средств, в том числе и на строительство дорог, поскольку финансирование Одесчины было в приоритете.

"Глава ОГА — это политическая должность. И та оценка, которую дали избиратели в Одесской области действующей власти, это не только оценка президенту, но и работе главе ОГА", — заявил Порошенко.Читайте такжеПобеда любой ценой: какие технологии помогли Порошенко выйти во второй тур

Напомним, 6 апреля Петр Порошенко отстранил Максима Степанова от должности председателя Одесской ОГА. Степанов отказался покидать свой пост и назвал решение президента незаконным. Также Степанов связал свою отставку с "проведением честных выборов" на Одесчине. Позже президент решил уволить Степанова с поста губернатора.

Справка. В Украине 31 марта прошел первый тур выборов президента Украины 2019. В Центризбиркоме огласили официальные результаты выборов президента 2019 — победил Владимир Зеленский (набрал 30,24% голосов избирателей), а второе место занял Петр Порошенко (получил 15,95% голосов).

Одесская область — одна из областей, в которой Зеленского поддержали больше всего избирателей — получил 41,26% голосов.

Поскольку никто из кандидатов в президенты в результате выборов 2019 Украина не набрал более 50% голосов избирателей, ЦИК анонсировал второй тур избирательной гонки. Второй тур выборов 2019 Украина запланирован на 21 апреля.