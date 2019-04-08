Глава Одесской ОГА отказывается покидать свой пост и назвал указ Порошенко незаконным

Максим Степанов / Таймер

Глава Одесской области Максим Степанов отказывается покидать свой пост и считает указ президента о своём отстранении незаконным. Об этом Степанов заявил в ходе пресс-конференции, сообщает Таймер.

"Порошенко 5 апреля предлагал мне написать заявление об увольнении по собственному желанию, однако я отказался. У меня не было желания писать такое заявление, о чём я и сказал президенту", — заявил Степанов.

Глава Одесской ОГА назвал указ Порошенко об отстранении незаконным, поскольку уволить его глава государства может только по представлению Кабмина, а такого представления пока нет.

"Я намерен и далее выполнять свои обязанности. Я сильный человек и смогу выдержать любое давление", – заявил Степанов, отвечая на вопрос о том, готов ли он к последствиям неповиновения президенту.

Степанов предупредил, что полностью здоров и не употребляет никакие запрещённые препараты, чтобы заранее исключить все манипуляции на эту тему.

Напомним, президент Украины Петр Порошенко подписал указ, которым отстранил Максима Степанова от должности председателя Одесской областной государственной администрации.