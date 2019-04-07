Порошенко уволил губернатора Одесской области – СМИ

Степанов вскоре покинет пост губернатора Одесской области / Фото: Думская

Президент Петр Порошенко отправил в отставку главу Одесской облгосадминистрации Максима Степанова и трех его подчиненных.

Как сообщает Думская со ссылкой на собственные источники, информация об увольнении была озвучена 7 апреля на совещании в центральном избирательном штабе Порошенко.

Отмечается, что распоряжение об увольнении Степанова будет опубликовано 10 апреля после заседания Кабмина, на котором будет сделано официальное заявление. По закону президент не имеет права отправлять в отставку губернатора без санкции правительства.

Журналисты предполагают, что увольнение губернатора может быть связано с результатами президентских выборов в Одесской области, где Порошенко набрал всего 9, 69% голосов избирателей. Для сравнения Владимир Зеленский получил в данном регионе 41,26% избирательных симпатий.

Как известно, Степанов был назначен губернатором Одесской области в январе 2017 года. До этого он в течение пяти лет возглавлял госпредприятие Полиграфический комбинат "Украина" по изготовлению ценных бумаг.

Напомним, Порошенко 6 апреля провел встречу с активистами, представителями общественных организаций и антикоррупционерами, на которой признал свои ошибки на посту президента.

Как известно, в это же день глава Херсонской областной государственной администрации Андрей Гордеев подал в отставку.