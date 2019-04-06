Порошенко на встрече с активистами признал ошибки и пообещал перезагрузку

Активисты на встрече рассказали Порошенко о его ключевых ошибках / Фото: Facebook/Дарья Каленюк

Президент Петр Порошенко 6 апреля провел встречу с активистами, представителями общественных организаций и антикоррупционерами.

Как сообщила в Facebook исполнительный директор Центра противодействия коррупции Дарья Каленюк, в дискуссии участвовали порядка 15-20 человек.

"Это был реальный диалог, который длился более двух часов", - написала Каленюк.

Глава ЦПК озвучила главе государства четыре приоритета антикоррупционной повестки. Порошенко согласился с необходимостью перезагрузки НАПК и САП и призвал активистов озвучивать свои предложения.

По словам Каленюк, президент высказался за лишение СБУ и полиции функции экономических расследований.

Читайте такжеПорошенко отказался комментировать аферы Кононенко в энергетике"Путь к этому - новая служба финансовых расследований/нацбюро финансовых расследований", - написала Каленюк.

Активистка утверждает, что Порошенко согласился с неправильными кадровыми назначениями Павла Демчины и Сергея Семочко на должности первого зама главы СБУ и первого зама главы Службы внешней разведки, соответственно. Аналогичное мнение он высказал и относительно главы Херсонской ОГА Андрея Гордеева и его заместителя Евгения Рищука, которых отец активистки Екатерины Гандзюк обвинил в причастности к ее убийству.

В рамках встречи Порошенко заявил о намерении поддержать главу НАБУ Артема Сытника, подчеркнув, что к его работе есть ряд замечаний. Также президент пообещал в ближайшие несколько дней назначить судей Антикоррупционного суда.

Как известно, в это же день глава Херсонской областной государственной администрации Андрей Гордеев подал в отставку.