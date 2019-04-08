Порошенко отстранил главу Одесской ОГА - указ

Порошенко и Степанов / РИА Новости

Президент Украины Петр Порошенко отстранил Максима Степанова от должности председателя Одесской областной государственной администрации. Об этом говорится в указе Президента №107 от 6 апреля.

"Отстранить Степанова Максима Владимировича от должности председателя Одесской областной государственной администрации", - отмечается в документе.

Другим своим указом (№108) Порошенко временно возложил исполнение обязанностей председателя Одесской ОГА на Сергея Паращенко.

Ранее СМИ сообщали, что президент Петр Порошенко отправил в отставку главу Одесской облгосадминистрации Максима Степанова и трех его подчиненных.

Журналисты предполагают, что увольнение губернатора может быть связано с результатами президентских выборов в Одесской области, где Порошенко набрал всего 9, 69% голосов избирателей. Для сравнения Владимир Зеленский получил в данном регионе 41,26% избирательных симпатий.

Как известно, Степанов был назначен губернатором Одесской области в январе 2017 года. До этого он в течение 5 лет возглавлял госпредприятие Полиграфический комбинат "Украина" по изготовлению ценных бумаг.

Напомним, 6 апреля глава Херсонской областной государственной администрации Андрей Гордеев подал в отставку.