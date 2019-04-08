Порошенко отстранил главу Одесской ОГА - указ

Другим указом президент Украины временно возложил исполнение обязанностей председателя Одесской ОГА на Сергея Паращенко.
Президент Украины Петр Порошенко отстранил Максима Степанова от должности председателя Одесской областной государственной администрации. Об этом говорится в указе Президента №107 от 6 апреля.
"Отстранить Степанова Максима Владимировича от должности председателя Одесской областной государственной администрации", - отмечается в документе.
Другим своим указом (№108) Порошенко временно возложил исполнение обязанностей председателя Одесской ОГА на Сергея Паращенко.
Ранее СМИ сообщали, что президент Петр Порошенко отправил в отставку главу Одесской облгосадминистрации Максима Степанова и трех его подчиненных.
Журналисты предполагают, что увольнение губернатора может быть связано с результатами президентских выборов в Одесской области, где Порошенко набрал всего 9, 69% голосов избирателей. Для сравнения Владимир Зеленский получил в данном регионе 41,26% избирательных симпатий.
Как известно, Степанов был назначен губернатором Одесской области в январе 2017 года. До этого он в течение 5 лет возглавлял госпредприятие Полиграфический комбинат "Украина" по изготовлению ценных бумаг.
Напомним, 6 апреля глава Херсонской областной государственной администрации Андрей Гордеев подал в отставку.