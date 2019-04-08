Степанов связал свою отставку с "проведением честных выборов"

Глава Одесской области Максим Степанов опубликовал на своей странице в соцсети Facebook фотографию, на которой он держит лист бумаги с комментарием к своей отставке.

Судя по надписи, чиновник связывает свою отставку с проведением честных выборов на подконтрольной ему территории.

"Обеспечил честные выборы! Отстранен?", - написано на листке.

Свой пост глава Одесской ОГА сопроводил хештегом "#чеснівибори".

Максим Степанов, губернатор Одесской области / Facebook Максим Степанов

Напомним, 8 апреля президент Украины Петр Порошенко подписал указ, которым отстранил Максима Степанова от должности председателя Одесской областной государственной администрации.

Позже сам чиновник прокомментировал свою отставку, отказавшись покидать свой пост. В ходе пресс-конференции он назвал указ Порошенко о своем отстранении незаконным.

В первом туре президентских выборов кандидат Владимир Зеленский получил 41.26% голосов избирателей Одесской области, действующий глава государства Петр Порошенко - 9.08%, это пятый результат с конца среди всех областей.