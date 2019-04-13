"Стараюсь быть мужиком": Зеленский рассказал о конфликте с Порошенко на 1+1

Зеленский пояснил мотив резкой беседы с Порошенко / Reuters

Кандидат в президенты Владимир Зеленский пояснил резкий тон, который использовал во время телефонной беседы со своим оппонентом Петром Порошенко в прямом эфире программы Право на владу на телеканале 1+1.

"Меня интересует только реакция украинского общества. Мне кажется, что я был откровенным, честным, таким, как я есть", - сказал шоумен в комментарии Радио Свобода.

По словам Зеленского, он договорился со своим политическим противником о дебатах, поэтому в разговоре продемонстрировал, что правила не меняет.

"Мы договорились, что у нас будут дебаты 19 апреля на НСК Олимпийский. Я никогда в жизни не менял правила, стараюсь так делать, стараюсь быть, как мне сказал господин президент, "быть мужиком". Поэтому я стоял на своем", - подытожил шоумен.

Ранее Зеленский заявил, что остро отреагировал на слова Порошенко, поскольку президент чрезмерно его оскорбляет.

Напомним, в Сети оценили перепалку Порошенко и Зеленского на 1+1.

В свою очередь лидер Батькивщины Юлия Тимошенко записала обращение под впечатлением телефонных дебатов между Зеленским и Порошенко.