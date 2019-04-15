В университете Сум профессор очернял Зеленского, опубликовано видео

Зеленский / Reuters

Народный депутат Антон Геращенко, член коллегии МВД сообщил, что в Сумском государственном университете заведующий кафедрой электроники и компьютерной техники профессор Анатолий Опанасенко во время лекции проводил агитацию против кандидата в президенты на выборах 2019 и шоумена Владимира Зеленского в стиле черного PR.

В вузе отреагировали на действия профессора — предупредили Опанасенко, что в учебном заведении нельзя совершать действия, которые могут иметь признаки политического влияния, и противоречить требованиям законодательства Украины и нормативной базе университета, написал нардеп в Facebook.

Народный избранник опубликовал видео, на котором запечатлено, как Опанасенко негативно высказывается о Зеленском.

"…в университете играл в КВН. Кстати, а вас не удивляет, что он так и не прошел анализ крови? А я глубоко убежден, что он не наркоман, а просто иногда бухает и наркотики принимает периодически…", — сказал профессор.

Сумской государственный университет. Лекция заведующего кафедрой электроники и компьютерной техники - Анатолия Опанасенко. Тема лекции - принимает ли наркотики один из кандидатов в Президенты. Странно, не правда ли ? Украина пока ещё только учится демократии. Демократия - это, в том числе, возможность каждого гражданина без угроз, обмана, подкупа избрать того, кому гражданин доверяет. Возможно ли студентам в Сумском государственном университете свободно принимать решение за кого из кандидатов в Президенты голосовать во втором туре выборов, если один из преподавателей в рабочее время, на лекции перед студентами, даёт нелицеприятные оценки одному из кандидатов? Или может быть это входит в учебный план работы заведующего кафедрой электроники и компьютерной техники Анатолия Опанасюка? Студент ВУЗа так или иначе является лицом зависимым от своего преподавателя. Преподаватель может поставить студенту отрицательную или заниженную оценку, если тот будет публично высказывать своё мнение, противоречащее политическим убеждениям заведующего кафедрой. Прямого запрета в законе о выборах Президента и законе об образовании на высказывание своего мнения о кандидатах в Президенты преподавателями во время лекции, за которую платим мы - налогоплательщики, не существует. Но есть буква, а есть дух Закона, который не терпит насилия над выбором каждого. Публикую видео незаконной антиагитации преподавателем Сумского госуниверситета Анатолием Опанасюком с целью превенции и неподопущения подобного поведения других преподавателей в других ВУЗах страны. Требую от ректора Сумского государственного университета принять меры дисциплинарного характера по отношению к заведующему кафедры электроники Анатолию Опанасюку, чтобы он на своих лекциях занимался прямыми своими обязанностями, а не агитацией. Прошу студентов всех ВУЗов Украины фиксировать и пресекать аналогичные действия своих преподавателей, пытающихся навязать свою точку зрения относительно того, за кого нужно голосовать, а за кого - нет, во втором туре Президентских выборов. Аналогично, это относится и ко всем будущим выборам. Считаю, что агитация в ВУЗах должна быть делом сугубо добровольным в свободное от обучения время с равным доступом всех кандидатов к возможности проводить свободные встречи со студентами и молодёжью - будущим Украины! Опубликовано Антоном Геращенко Понедельник, 15 апреля 2019 г.

Геращенко утверждает, что в вузе "молниеносно" отреагировали на его заявление о недопустимости агитации в стиле черного PR преподавателем во время проведения лекций.Читайте такжеПобеда любой ценой: какие технологии помогли Порошенко выйти во второй тур

/ facebook.com/anton.gerashchenko.7

/ facebook.com/anton.gerashchenko.7

Ранее журналист Евгений Плинский сообщил, что в одной из школ Киева учительница пыталась заставить учеников слушать доклад о том, на сколько вредным для Украины будет Владимир Зеленский в случае его избрания на пост президента.

Справка. 31 марта состоялся первый тур выборов президента Украины 2019. В Центризбиркоме огласили официальные результаты выборов 2019 Украина — победил Владимир Зеленский (набрал 30,24% голосов избирателей), на втором месте расположился Петр Порошенко (получил 15,95% голосов).

Поскольку никто из кандидатов в президенты не набрал свыше половины голосов избирателей, ЦИК анонсировал второй тур выборов президента 2019. Второй тур выборов 2019 запланирован на 21 апреля.

Потом Зеленский записал видео, в котором обратился к Порошенко — позвал соперника на дебаты на киевский стадион НСК Олимпийский. Также Зеленский потребовал, чтобы оппонент выполнил несколько условий, в частности, говорил, что перед дебатами они оба должны сдать анализы. Действующий президент принял вызов конкурента. В Киеве 5 апреля Зеленский и Порошенко в разных местах сдали анализы.