Дебаты Зеленского и Порошенко: стала известна стоимость "баттла" на Олимпийском

17 апреля 2019, 13:55

Дебаты на стадионе оплатят избирательные фонды кандидатов в президенты, сообщил спикер предвыборного штаба Зеленского.

Спикер предвыборного штаба Владимира Зеленского сказал, что дебаты кандидата с Петром Порошенко на стадионе обойдутся в 6-8 млн гривен
Спикер предвыборного штаба Владимира Зеленского сообщил, что дебаты кандидата с Петром Порошенко на НСК обойдутся в 6-8 млн гривен / Главред

Спикер предвыборного штаба кандидата в президенты на выборах 2019 и шоумена Владимира Зеленского Дмитрий Разумков сообщил, что проведение дебатов в Киеве на стадионе Национального спортивного комплекса Олимпийский обойдется в 6-8 млн гривен.

Стадионные дебаты Зеленского и президента, а также кандидата на этот пост на выборах президента 2019 Петра Порошенко оплатят избирательные фонды кандидатов, рассказал Разумков в эфире телеканала 112 Украина.

По его словам, из фондов Порошенко и Зеленского на дебаты на стадионе НСК будут выделены 3-4 млн гривен.

"В первую очередь, этих дебатов хотят оппоненты и кандидаты в президенты, поэтому было неправильно нагружать государственный бюджет еще затратами на это мероприятие, — отметил спикер.

Разумков подчеркнул, что Порошенко не бедный человек и Зеленский — достаточно обеспеченная личность. "…поэтому в рамках избирательной кампании затраты на проведение дебатов было предложено, и это было поддержано,…будут возложены на избирательные фонды кандидатов пополам", — заявил он.Читайте такжеРаскрыты разногласия между соратниками Зеленского и Порошенко насчет дебатов на стадионе

Напомним, 31 марта состоялся первый тур выборов президента Украины 2019. В Центризбиркоме огласили официальные результаты выборов 2019 Украина — победил Владимир Зеленский (набрал 30,24% голосов избирателей), а второе место занял Петр Порошенко (получил 15,95% голосов).

Поскольку никто из кандидатов в президенты не набрал свыше половины голосов избирателей, ЦИК анонсировал второй тур выборов президента 2019. Второй тур выборов 2019 запланирован на 21 апреля.

Потом Зеленский записал видео, в котором обратился к Порошенко — позвал соперника на дебаты на киевский стадион НСК Олимпийский. Также Зеленский потребовал, чтобы оппонент выполнил несколько условий, в частности, говорил, что перед дебатами они оба должны сдать анализы.

Действующий президент принял вызов конкурента. В Киеве 5 апреля Зеленский и Порошенко в разных местах сдали анализы.

Президент назначил конкуренту дебаты на НСК Олимпийский на 14:14 14 апреля, а Зеленский позвал конкурента на предвыборный "баттл" на стадион на 19:00 19 апреля. В Киеве Порошенко 14 апреля сам выступал на территории Олимпийского.

Позже стало известно, что команды Порошенко и Зеленского заключили трехстороннее соглашение с НСК Олимпийский насчет проведения дебатов, стороны договорились об аренде стадиона.

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