Инаугурация Владимира Зеленского: онлайн видео-трансляция

20 мая 2019, 08:40

В Раде пройдет торжественное заседание по случаю инаугурации шестого президента Украины.

Владимир Зеленский провозгласит присягу украинскому народу / пресс-служба В.Зеленского

В понедельник, 20 мая, в Киеве пройдет церемония инаугурации шестого президента Украины Владимира Зеленского.

Новоизбранный президент примет присягу украинскому народу в 10 часов утра в ходе торжественного заседания Верховной Рады.

На мероприятии планируется присутствие более 50 иностранных делегаций, которые будут представлены на уровне глав государств, правительств, парламентов, министров и представителей руководства международных организаций.

Церемонию инаугурации посетят президенты Эстонии Керсти Кальюлайд, Латвии Раймондс Вейонис, Литвы Даля Грибаускайте, Грузии Саломе Зурабишвили, Венгрии Янош Адер и премьер-министр Молдовы Павел Филип.

Также на принятие присяги Зеленским приедут вице-президент Турции Фуат Октай и глава парламента Азербайджана (Милли Меджлиса) Октай Асадов.

Кроме того, на церемонии будут присутствовать вице-премьер-министр Словакии Рихард Раши, вице-премьер Болгарии Марияна Николова, вице-премьер Румынии Анна Бирчал и вице-премьер Беларуси Игорь Ляшенко.

Францию будет представлять министр по вопросам Европы Амели де Мошален. Также в Киев приедут министр национальной обороны Канады Харджит Сингх Сейджан, министр иностранных дел Польши Яцек Чапутович, вице-президент Европейской комиссии Марош Шевчович и помощник генерального секретаря НАТО Алехандро Альваргонсалес. В состав президентской делегации США, которую возглавит министр энергетики Рик Перри, вошли пять человек.

Германию представит бывший федеральный президент Кристиан Вульф (2010-2012), а Японию - член палаты представителей парламента, вице-президент парламентской лиги дружбы между Японией и Украиной Кийохико Тояма, который является специальным посланником премьер-министра Синдзо Абэ. Соединенное Королевство Великобритании и Северной Ирландии представит государственный министр по делам Содружества и ООН Тарик Ахмад (лорд Уимблдон).

Обратим внимание, что делегацию Российской Федерации на инаугурацию не приглашали.

Читайте такжеЗеленский посетил репетицию инаугурации: опубликованы фотоДля участия в торжественном заседании Верховной Рады традиционно приглашаются глава Центральной избирательной комиссии Украины, глава Конституционного Суда Украины и другие лица, списки которых председатель парламента согласовывает с новоизбранным президентом и главой КС. Известно, что на заседание приглашены все президенты Украины, за исключением Виктора Януковича.

Торжественное заседание по случаю инаугурации откроет спикер парламента или его заместители в случае отсутствия председателя Верховной Рады.

Председательствующий на заседании предоставляет слово главе Центральной избирательной комиссии Украины, которая оглашает результаты выборов президента.

Затем для приведения президента к присяге приглашается на трибуну глава Конституционного суда Украины, который сообщает о выполнении новоизбранным президентом всех конституционных требований о несовместимости с должностью президента Украины и отсутствии других обстоятельств, которые делают невозможным принесение им присяги.

Глава КС приглашает на трибуну новоизбранного президента, вручает ему текст присяги украинскому народу, определенный Конституцией Украины.

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Новоизбранный президент Украины, положив руку на Конституцию, провозглашает присягу украинскому народу, подписывает ее текст и передает главе Конституционного суда Украины. Также, по сложившейся традиции, вторую руку во время принесения присяги президент кладет на Пересопницкое Евангелие.

После принесения новоизбранным президентом присяги глава КС Украины объявляет о том, что новоизбранный президент Украины принял присягу украинскому народу в соответствии со статьей 104 Конституции Украины и вступил в должность. Глава Конституционного Суда Украины передает председательствующему на торжественном заседании Верховной Рады текст присяги украинскому народу, подписанный новоизбранным президентом.

Читайте такжеЗеленский пообещал Раде "неудобства" за назначение инаугурации на 20 маяДалее глава ЦИК вручает новоизбранному президенту удостоверение президента Украины, а глава КС Украины вручает ему официальные символы власти президента Украины: булаву, гербовую печать и знак в виде орденской цепи.

Затем президент Украины с трибуны Верховной Рады выступает с обращением к украинскому народу (инаугурационной речью).

После торжественной церемонии новоизбранный президент Украины Владимир Зеленский примет участие в церемонии представления командующих видами Вооруженных сил Украины и церемонии поднятия Государственного флага Украины.

Затем Владимир Зеленский и его супруга Елена Зеленская поприветствуют глав иностранных делегаций. После чего Зеленский побывает на приеме для глав иностранных делегаций.

Во второй половине дня 20 мая у Зеленского запланированы двусторонние встречи с главами иностранных делегаций в администрации президента Украины.

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Напомним, Владимир Зеленский был избран 21 апреля во втором туре очередных выборов президента страны (первый тур которых состоялся 31 марта).

30 апреля 2019 года ЦИК объявила, что во втором туре выборов президента Украины 21 апреля Владимир Зеленский набрал 73,22% голосов избирателей и избран на пост главы государства. За второго кандидата на пост главы государства, пятого президента Украины Петра Порошенко проголосовали 24,45% избирателей.

Инаугурация Владимира Зеленского

Владимир Зеленский, победивший во втором туре выборов президента Украины, пройдет церемонию инаугурации 20 мая.

Такое решение приняла Верховная Рада, в четверг, 16 мая проголосовав за дату инаугурации Зеленского.

Согласно порядку избрания и вступления в должность, победитель выборов президента Украины должен вступить в должность не позднее, чем через 30 дней с момента официального оглашения результатов выборов. 

Инаугурация главы государства должна была состояться не позднее 3 июня, после чего новоизбранный президент пройдет торжественную церемонию присяги в Верховной Раде.

В начале мая Зеленский определился с датой инаугурации — выбрав 19 мая — и написал письмо Парубию. После этого новоизбранный президент опубликовал видеообращение к депутатам Верховной Рады, в котором он обвинил парламентариев в затягивании назначения даты инаугурации.

Также победитель президентских выборов 2019 сравнил Петра Порошенко с туристом, который "тащит полотенца и тапочки и хватает все подряд со шведского стола".

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