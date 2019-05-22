Что осталось за кадром: обнародованы детали инаугурации Зеленского

Закулисье инаугурации Зеленского / Reuters

В команде президента Украины Владимира Зеленского обнародовали видео о том, как проходила подготовка к инаугурации 20 мая и каким был путь их шефа к парламенту.

"Немножко закулисья с инаугурации президента Владимира Зеленского", - говорится в заметке под видео, которое появилось на странице команды Зеленского в Facebook.

Отметим, что узнаваемая многими мелодия из сериала Слуга народа стала саундреком в этому видео.

Так, можно увидеть, как Владимир Зеленский с супругой Еленой Зеленской в сопровождении охраны вышел из своего дома, на улице Грушевского 9 а. Напомним, первая леди Украины для инаугурации выбрала стиль от украинского бренда и ручной работы с аутентичной вышивкой.

Зеленский сделал селфи с прохожими, и ответил оператору, помнит ли он, как стать президентом и остаться человеком? Отметим, что Владимир Зеленский утвердительно ответил, и уточнил, что пока все правильно.

Потом Владимир Зеленский громогласно поздоровался с людьми, которые в это время были в Мариинском парке.

Специально для тех, кто пропустил речь президента во время инаугурации, в видео есть нарезка самых главных тезисов.

Потом показан тот момент, когда Зеленский просит называеть его по имени.

"Хлопці, давайте не будемо мене називати Володимир Олександрович, я вас дуже прошу, просто Володимир", - сказал он по дороге к АП.

Читайте такжеПлохой знак: астролог объяснил конфуз с удостоверением президента во время инаугурации ЗеленскогоВ конце видео Зеленского показывают в президентском кресле в АП. Его команда аплодирует, а он взамен простит "не хлопать" и шутит.

Напомним, победитель президентской гонки в Украине 2019 Владимир Зеленский после инаугурации в Верховной Раде сделал ряд ярких заявлений. Вишенкой на торте стало заявление о роспуске Верховной Рады. Самые яркие заявления Владимира Зеленского собрал Главред.

Также добавим, что после инаугурации два генерала не отдали честь Владимиру Зеленскому.