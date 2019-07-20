Главные новости 20 июля: обыск на ArcelorMittal и угроза срыва выборов в Раду за рубежом

20 июля 2019, 22:00

Главред собрал самые важные новости Украины и мира за сегодня, 20 июля.

Новости Украины и мира за 20 июля 2019 — На ArcelorMittal провели обыск
На ArcelorMittal провели обыск / topnews.in

В субботу, 20 июля, в Украине наступил день тишины перед внеочередными выборами в Верховную Раду 2019.

Позже стало известно, что в Кривом Роге Днепропетровской области прошел обыск на предприятии ArcelorMittal.

В этот же день появилась информация, что в Индии могут сорваться выборы в Раду.

Кроме того, сообщалось, что посольство РФ поблагодарили за "признание" Крыма украинским.

Также российский президент Владимир Путин раскатисто заявил, что русские и украинцы — один народ.

В ночь на 20 июля под Киевом произошло жуткое смертельное ДТП.

Главред собрал главные новости Украины и мира за 20 июля.

Обыски на ArcelorMittal

Сегодня Служба безопасности Украины провела обыск на открытом иностранными инвесторами предприятии ArcelorMittal.

Исполняющий обязанности генерального директора ArcelorMittal Кривой Рог Александр Иванов сообщил, что сотрудники СБУ изъяли копии всех документов по новому оборудованию и начали проверку контроля ионизационного излучения.

Управленец добавил, что комбинат подозревают в экоциде, однако предприятие имеет все необходимые разрешающие документы.

Угроза срыва выборов в Раду в Индии

В посольстве Украины в Индии испортили все бюллетени для голосования украинцев на парламентских выборах 2019. На бюллетенях поставили не те печати.

Благодарность посольству РФ за "признание" Крыма украинским

Посольство Украины в Великобритании отреагировало на "признание" захваченного Россией Крыма украинским посольством РФ в Лондоне.

Украинское посольство в своем аккаунте в Twitter поблагодарило российское диппредставительство. "Спасибо… за подтверждение того, что Крым — это Украина!...", — отмечается в сообщении.

День тишины

Сегодня, в субботу, 20 июля, в Украине наступил "день тишины", когда запрещены все агитационные мероприятия перед днем голосования на внеочередных выборах в Верховную Раду в воскресенье, 21 июля.

"Предвыборная агитация заканчивается в 24 часа последней пятницы перед днем голосования", — говорится в ч.2 ст.57 закона о выборах народных депутатов Украины.

Согласно ч.3. ст.57 закона, предвыборная агитация накануне дня голосования и в день голосования запрещается.

Таким образом, в полночь 20 июля 2019 начали действовать ограничения на проведение предвыборной агитации кандидатов.

Смертельное ДТП

В ночь на 20 июля произошло ужасное смертельно ДТП у села Вита Поштовая под Киевом. На участке дороги рядом с АЗС WOG автомобиль Audi насмерть сбил трех пешеходов.

По информации, около 22:50 в запрещенном месте попытались перейти дорогу пешеходы – мужчина и две женщины и попали под колеса Audi, которые ехал со стороны Киева.

К несчастью, от полученных травм, несовместимых с жизнью, мужчина и две женщины погибли на месте. При этом мужчине оторвало ногу. На месте устрашающей аварии работали полицейские и следователи, чтобы детально выяснить все обстоятельства.

Заявление Путина

Русские и украинцы – это один народ, заявил президент России Владимир Путин в опубликованном на сайте Кремля интервью, которое провел американский режиссер Оливер Стоун.

По информации, Путин признался, что считает почти единым целым жителей России и Украины. В ответ на это Стоун отметил, что это "две нации, но один народ".

"По сути, это одна нация", — добавил Путин.

Путин подчеркнул, что в основе всего лежит религиозная принадлежность.

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