"Будут устранять любым способом": политолог рассказал, кто будет "мочить" Зеленского в Раде

Эксперт предполагает, что может быть коалиция Слуги народа с одной, или сразу с двумя партиями. / president.gov.ua

Хотя Петр Порошенко со своей партией Европейская солидарность прошел в Верховную Раду, у него не будет возможности влиять на что-то. Поэтому все, что ему остается - развернуть кампанию по критике новой власти, и неофициально противодействовать Зеленскому и Слуге народа, сотрудничая с Виктором Медведчуком.

"У Петра Порошенко с его количеством голосов в Раде уже не будет возможности влиять на что-то. Кроме как - иметь трибуну, чтобы критиковать новую власть. А еще порохоботские фермы начнут подхватывать все эти обвинения и массово тиражировать. То есть, Порошенко безусловно поведет информационную войну против Зеленского", - в комментарии Главреду рассказал аналитик, политолог Александр Кочетков.

По его словам, неофициально Петр Алексеевич планирует координировать свою деятельность с Виктором Медведчуком.

"Они с двух сторон будут противодействовать новому президенту. У бывшего президента есть согласованный еще раньше, перед президентскими выборами, план, согласно которому Петр Алексеевич собирался быть президентом, лидер Украинского выбора – спикером, а Юрий Бойко – премьером. Этот сценарий они и будут реализовывать, любым способом устраняя Зеленского", - отметил Кочетков.

Политолог также оценил результаты парламенских выборов 2019 – по его мнению, они были предсказуемы.

"Поскольку Владимир Зеленский получил на президентских выборах невероятный результат, которого в Украине не было и близко, то на мажоритарщиков от Слуги народа работал его бренд. Тем более, что в последнее время новый президент хорошо поездил по Украине, и делал то, что очень нравится избирателям – разгонял чиновников, издевался над ними и демонстрировал к ним свое презрение. Это сработало и на бренд Слуги народа, и на его мажоритарщиков", - отметил эксперт.

Кочетков считает, что коалиция Сгули народа с другими партиями неизбежна, ведь для формирования большинства нужно не 226 голосов, а 250.

"И в первую очередь Зеленский будет говорить с Юлией Тимошенко, которая потребует премьера, но может согласиться и на спикера. И попытается договорится с Голосом, с которым речи про премьерство не поведет. Может быть что-то от образования или культуры, комитеты в Раде предложит. Поэтому может быть коалиция Слуги народа с одной, или сразу с двумя партиями", - считает Кочетков.

Что касается должности премьер-министра, то Зеленский намерен назначить свою кандидатуру на этот пост. Однако, у Слуги народа нет достаточного количества людей, которые просто понимают, как функционируют государственные аппарат и система.

"У Зеленского есть мысли пригласить кого-то из варягов, из заграницы, или поискать по стране каких-то экономистов. А в самой партии сейчас есть политические неофиты, которые могут быть определенной силой, способной двигать к обновлению власти как такой. Но исполнителем сложных вопросов, особенно таких как экономика, связанными с возвращением долгов, да еще и при сумасшедшем давлении на нас со стороны России и европейцев, необходим политический тяжеловес. Иначе не выйдет", - подытожил политолог.

Ранее эксперт рассказал, на какую должность метит Порошенко.