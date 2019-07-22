"Козел отпущения": эксперт рассказал, на какую должность метит Порошенко

Петр Порошенко рассчитывает на высокий государственный пост, рассказал политолог / Reuters

Самой главной задачей экс-президента Петра Порошенко в новом парламенте является его политическое выживание, считает политолог, директор социологической службы Украинский барометр Виктор Небоженко.

"Он (Порошенко, - ред.) прекрасно понимает, что сейчас у него самая главная политическая задача сделать так, чтобы парламентское большинство первым своим решение не сдало его прокуратуре", - пишет эксперт в колонке на Главреде.

По его мнению, оставаясь "прекрасным актером", Порошенко продолжает держать хорошую мину при плохой игре.

"Но и у Слуги народа есть желание сделать его священной жертвой – козлом отпущения. Население готово пропускать все остальное, но личность Порошенко, который пять лет был царем, для электората Слуги народа, а их 44 процента, очень важна", - отметил политолог.

Небоженко подчеркнул, что по его информации, Порошенко ведет переговоры о том, чтобы занять должность главы Нацбанка.

"Открою вам тайну - сейчас он предлагает себя на эту должность, а не собирается быть никаким генпрокурором или премьер-министром. Он действительно хорошо знает банковское дело, и вместе с Валерией Гонтаревой надругались над украинскими банками, в общем разбирается в этом. Но как все сложится, зависит от переговоров", - подчеркнул эксперт.

Читайте такжеНАБУ проводит обыски в спортклубе Порошенко и Богдан МоторсВместе с тем он отверг возможность договоренностей между Европейской солидарностью и Слугой народа.

"Это будет противоречить партии Порошенко, которая выстроена из тех 23 процентов, которые голосовали за него на президентских выборах. И эти люди глубоко обижены победой Владимира Зеленского - они оскорблены тем, что сильный, большой, жадный, волевой, умный Порошенко проиграл какому-то Слуге народа. Поэтому не поймут Петра Алексеевича, если он вступит в любовный контакт с партией нового президента", - добавил политолог.

Напомним, ранее Порошенко заявил о том, что считает своим главным партнером политсилу Святослава Вакарчука Голос.