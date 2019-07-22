Почему Слугу народа и Голос ждет скандальный брак

Виктор Небоженко

политолог и социолог, директор социологической службы "Украинский барометр"

22 июля 2019, 07:46

Конфликты будут и возле и внутри Верховной Рады – вот к чему может привести однопартийное большинство.

вакарчук, порошенко

Результаты парламентских выборов не удивили, мы предвидели, что Слуга народа наберет много, но не знаем качества этих людей.

Это такой мешок с подарками – что это за люди, и как они будут голосовать.

Очень часто в избирательных кампаниях лидер гонки  вступает в очень жесткий политологический конфликт со второй позицией. И поэтому работает над созданием коалиции партиями, которые прошли в Раду, заняв третью и четвертую ступеньки.  

И партии Владимира Зеленского придется с кем-то объединятся - либо с Голосом, либо с Батькивщиной. Может быть на каком-то этапе это будет брачный период. И если хватит ума Слуге народа, то объединятся все трое, что будет выглядеть, как освежение парламента.

Читайте такжеКак Порошенко будет портить нервы Зеленскому, и почему Вакарчук на самом деле проигралЕсли же Слуга народа решит взять в союз неопытный Голос вместо опытной Батькивщины, и будет там руководить, то к Новому году у этих сил наступят первые тяжелые времена, несмотря на легкость парламентского брака. Потому что они все равно представляют разные идеологические течения.

Слуга народа и Голос - это не просто восточная и западная Украины, а серьезный геополитический выбор, где одни ориентированы чисто на Запад, а другие хотят найти общий язык если не с Россией, то с восточной Европой. И это будет очень сложно.

В случае, если Слуга народа сама сформирует большинство, то это конечно очень опасно – ее должен возглавить очень сильный лидер такой фракции. Кроме того, у такого человека должны быть очень хорошие человеческие и бизнес-отношения с главой Верховной Рады. Нужно понимать, что Слуга народа даст Украине и нового спикера, а парламентское большинство должно иметь нового лидера. А это очень важный момент – как они будут выяснять отношения друг с другом. А выяснение начнется через месяц.

Допускаю, что не будет спикериады – процедуры выбора главы ВР. Набранные Слугой народа почти 44 процента, позволяют ей протолкнуть любого своего кандидата. Тут не надо ничего выдающегося. У самой партии нет ярких людей, кроме Зеленского. Но мне кажется, что после Андрея Парубия любой будет выглядеть ярким и интересным.

Читайте такжеОпущенное "политстарье", или Как украинцы послали подальше старую элитуЕсли же Слуга народа сформирует коалицию исключительно своими силами, то никакого риска для страны нет. Это означает только то, что они берут на себя всю полноту ответственности, и вся огромная мощная машина критики к октябрю-ноябрю даст о себе знать, и будет давить на Верховную Раду не только морально, но и физически. С одной стороны, внутри парламента будет сильная оппозиция, а с другой – радикальные силы, такие как Михаила Саакашвили, которые очень быстренько начнут прижимать лично депутатов. То есть конфликты будут и возле и внутри Верховной Рады – вот к чему может привести однопартийное большинство.

Да, это удобно для принятия решений. Но это значит, что улица и оппозиция не будут иметь права голоса, и соответственно начнет радикализироваться критика.

Что значат 8,8%, которые набрала партия бывшего президента Европейская солидарность? И возможно ли ее участие в коалиции?

Петр Порошенко прекрасно понимает, что сейчас у него самая главная политическая задача сделать так, чтобы парламентское большинство первым своим решение не сдало его прокуратуре. Речь идет о его выживании, как депутата, а не о какой-то карьере.

Он просто прекрасный актер, и продолжает держать хорошую мину при плохой игре, и выжимает все, что можно из своей ситуации. Даже тот факт, что он взял 8-10 процентов уже говорит о том, что он сражается до конца.

Читайте такжеВыборы в Раду - это конец смешных политиков и лубочных националистовНо и у Слуги народа есть желание сделать его священной жертвой – козлом отпущения. Население готово пропускать все остальное, но личность Порошенко, который пять лет был царем, для электората Слуги народа, а их 44 процента, очень важна.

И речь не идет о том, что он получит должность министра транспорта, или так, как он хочет – главы Нацбанка.

Открою вам тайну - сейчас он предлагает себя на эту должность, а не собирается быть никаким генпрокурором или премьер-министром. Он действительно хорошо знает банковское дело, и вместе с Валерией Гонтаревой надругались над украинскими банками, в общем разбирается в этом. Но как все сложится, зависит от переговоров.

По крайней мере, Европейская солидарность не сможет вступить в прямые отношения со Слугой народа. Это будет противоречить партии Порошенко, которая выстроена из тех 23 процентов, которые голосовали за него на президентских выборах. И эти люди глубоко обижены победой Владимира Зеленского - они оскорблены тем, что сильный, большой, жадный, волевой, умный Порошенко проиграл какому-то Слуге народа. Поэтому не поймут Петра Алексеевича, если он вступит в любовный контакт с партией нового президента. 

Виктор Небоженко, политолог и социолог, директор социологической службы "Украинский барометр", специально для "Главреда"

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