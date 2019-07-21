Порошенко уже нашел главного партнера в новой Раде

Партия Петра Порошенко ЕС считает главным партнером в новом парламенте Голос / Reuters

Партия Европейская солидарность, которая раньше называлась Блок Петра Порошенко Солидарность, считает главным партнером политсилу бывшего нардепа, лидера группы Океан Ельзи Святослава Вакарчука Голос.

ЕС считает Голос самой идейно близкой политсилой, рассказал бывший президент Петр Порошенко на пресс-конференции после объявления экзит полов по результатам голосования на выборах в Верховную Раду 2019, пишет ТСН.

Экс-украинский лидер не исключил, что в будущем может возглавить парламентскую фракцию своей партии.

"Главным партнером мы считаем наиболее идейно близкую партию Голос, если официальные результаты ЦИК подтвердят данные экзит поллов", — заявил Порошенко.Напомним, в Украине 21 июля проходили выборы в Верховную Раду 2019. По результатам Всеукраинского экзит пола по заказу 1+1, Национального экзит пола и экзит пола 112, на в парламент нового созыва проходят пять партий, в частности, партия Слуга народа, Европейская солидарность и Голос. Позже Центральная избирательная комиссия опубликовала первые официальные результаты подсчета голосов.